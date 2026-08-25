Селюк раскритиковал тренера РПЛ: «Он ведет себя неадекватно»

Футбольный агент Дмитрий Селюк критически высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Талалаев процитировал Артигу, который сказал, что выигарет матч та команда, которая будет лучше проявлять себя в борьбе и единоборствах.

А этот Талалаев заявил, что выиграть может только одна команда: «У нас день рождения у губернатора». То есть, мы выиграем. Сказал так неуважительно.

Чтоб вы понимали, Талалаев ни разу не выигрывал у Артиги! Во-первых, он ведeт себя неадекватно. Мало того, что он в какой-то момент возомнил о себе, что он великий тренер. Я хочу сказать, что этот «великий» ренер играет в такой футбол, который не даeт другим играть.

Я с Талалаевым был в нормальных отношениях, но смотрю, человек себя видит непонятно кем. Его никогда не возьмут в большой клуб. Это понятно, как он себя ведeт, как ведeт себя с футболистами. И после его работы половина игроков лечится.

А самое главное. Мне жаль, что я привeл к нему на полгода в «Ахмат» Яя Туре. Он ему ни разу не дал провести тренировку.

Сегодня Яя, тренируя «Слован», из девяти игр не проиграл ни одной и может попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Он заработает для клуба 27 миллионов, в отличие от Талалаева.

Яя всегда говорил: «Талалаев играет в футбол «бей-беги». Ему нравятся футболисты, которые просто бегают и не дают играть другим». Мне странно, когда Талалаев говорит, что его команда может сыграть в «тики-таку». Какую «тики-таку»?

Он перед матчем сказал: «Смотрите на нас. Что смотреть на этих испанцев, Они не играют в испанский футбол. С лeгкой усмешкой». Говорить так про своего коллегу по цеху просто некорректно. Тем более, ты у этого коллеги ещe ни разу не выиграл», – заявил Селюк.