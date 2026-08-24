Талалаеву снова грозит дисквалификация – он ругался матом и показывал оскорбительный жест

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте матча пятого тура РПЛ.

Когда Чинонзо Оффор сравнял счет, 53-летний специалист повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.

Вскоре забитый мяч калининградцев отменили из-за офсайда, но это вряд ли поможет Талалаеву избежать новой дисквалификации.

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»