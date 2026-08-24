Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаеву снова грозит дисквалификация – он ругался матом и показывал оскорбительный жест

Талалаеву снова грозит дисквалификация – он ругался матом и показывал оскорбительный жест

24 августа, 23:00
13

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте матча пятого тура РПЛ.

Когда Чинонзо Оффор сравнял счет, 53-летний специалист повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.

Вскоре забитый мяч калининградцев отменили из-за офсайда, но это вряд ли поможет Талалаеву избежать новой дисквалификации.

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»

Еще по теме:
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом 1
Талалаев грязно нагрубил журналисту 16
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Акроном»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Правдоруб100
1787603825
Ну, как тут быть вежливым? Только промолчать, ибо говорить про такого ....... нецензурщины не хватит! Редкостное г...!!!!
Ответить
Niklas80
1787623396
Порою складывается впечатление, что этот тренер неадекват.
Ответить
Бумбраш
1787624527
Фото так себе,на них ничего не увидишь..а что он кричал? что зинка гамно?
Ответить
_Sasha_
1787633004
Станковича сразу все гнобили))
Ответить
MaxRnD
1787637757
Каким-то образом каждый раз умудряется ускользать от санитаров
Ответить
anatolich72
1787638461
Дешёвый гопник и клоун, что талалайка, что его сынка.
Ответить
rash1959
1787639300
Этому рецидивисту 1-2 игры по дискве будет мало, сначало на принудительное лечение, а потом на покой.
Ответить
nik55
1787640596
пора ему в дурку
Ответить
subbotaspartak
1787645086
....................................... ........................................ ... Если расшифрую - квалификация...
Ответить
СПОРТ 21 века
1787651860
Зачем писать болельщикам, если он сам лично сказал, что руководителям. Но, откровенно говоря, это вдвойне хуже. Лучше бы действительно болельщикам показывал. Если же это было связано с руководством, то через несколько туров его в Балтике не будет. Кто на смену? Почти наверняка Игнашевич. Негласная информация просачивалась, что это может снова произойти. И учитывая, что у Балтики осталось руководство как раз то, которое было при Игнашевиче, это будет неудивительно. Возможно, именно поэтому Талалаев и начал снова показывать все эти жесты, зная, что судьба предрешена...
Ответить
Главные новости
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
1
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
18
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
4
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
9
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
4
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Все новости
Все новости
Фанов «Локо» призвали подать на клуб в суд
21:52
Батракова в Турции уличили в симуляции
21:47
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
21:36
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
22
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+