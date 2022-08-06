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    Константин Руденок - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Константин
    Фамилия Руденок
    Команда Неман
    Состав Основной
    Родной город Гомель
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 15 декабря 1990 (32 года)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ислочь 2 0 0 0 0
    Неман 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 2:0 Неман (Гродно)
    30.10.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 3:0 Гомель (Гомель)
    24.10.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:1 Неман (Гродно)
    15.10.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 1:0 Неман (Гродно)
    09.10.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 2:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    18.09.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:1 Минск (Минск)
    11.09.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 2:1 Неман (Гродно)
    04.09.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 2:2 Неман (Гродно)
    27.08.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:0 Ислочь (Минский район)
    06.08.2022 46' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:2 Неман (Гродно)
    10.04.2022 1' -22' Ислочь (Минский район) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    19.03.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 1:2 Слуцк (Слуцк)
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