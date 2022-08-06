Константин Руденок - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Руденок
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гомель
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Руденок
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гомель
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|2
|0
|0
|0
|0
|Неман
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|24.10.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|06.08.2022
|46' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Неман (Гродно)
|10.04.2022
|1' -22'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|19.03.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)