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Бразилия. Серия А
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Сантос
Габриэл Барбоза
Новости
€ 3 млн
Габриэл Барбоза - новости
Сантос
30 августа 1996 (30)
#9 | Нападающий
178 см
Бразилия
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Агент бразильского форварда «Фламенго» высказался об интересе российского клуба к игроку
2024.07.05 05:00
Экс-форварда сборной Бразилии дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
2024.03.26 00:07
«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Антони в Бразилию
2023.11.05 13:55
1
Агент Габигола отреагировал на новость о требуемых 5,5 млн в год от «Спартака»
2023.07.02 22:22
3
Габигол потребовал у «Спартака» зарплату 5,5 миллиона в год – трансфер исключен
2023.07.02 18:24
8
Барбоза стал самым молодым игроком, забившим 100 голов в чемпионате Бразилии
2022.09.05 10:10
1
Медведев: «Никаких встреч с агентом Габигола не было. Это очередной слух»
2022.01.06 17:15
«Зенит» не готов платить 30 миллионов за Габигола. Питерцы хотят сбить цену («РБ-Спорт»)
2022.01.06 13:53
15
Агент Габигола – об интересе «Зенита»: «У моего партнера была встреча по этому поводу»
2022.01.06 12:25
«Зенит» претендует на Габигола
2022.01.05 22:36
5
«Зенит» интересуется форвардом «Фламенго» Габриэлем
2021.04.19 21:32
4
Фото
«Интер» продал Габигола во «Фламенго» за 17 миллионов
2020.01.28 16:27
UOL: «Фламенго» договорился с «Интером» о выкупе Габигола
2020.01.28 07:06
«Барса» может купить Авилу из-за травмы Суареса. Вингером «Осасуны» интересовался «Краснодар»
2020.01.13 18:40
1
TEAMtalk: «Тоттенхэм» из-за травмы Кейна может купить Пентека или форварда «Интера» Габриэля
2020.01.04 22:47
3
Tuttomercatoweb: «Интер» рассчитывает заработать 150 миллионов на трансферах
2020.01.04 16:48
8
«Тоттенхэм» интересуется Эвертоном. Летом он стал лучшим бомбардиром Кубка Америки
2019.10.24 19:14
«Фламенго» хочет выкупить Габигола у «Интера». Им интересуются «Динамо» и ЦСКА
2019.08.28 08:49
3
ЦСКА может приобрести нападающего «Интера» Габигола
2019.08.13 09:22
17
FcInterNews: «Динамо» ведет переговоры с «Интером» по трансферу Габигола и готово заплатить 15 миллионов
2019.07.31 19:52
21
Видео
Форвард «Интера» Габриэль стал одноклубником экс-нападающего ЦСКА Витиньо
2019.01.11 17:58
1
Габигол близок к переходу из «Интера» в «Вест Хэм»
2018.12.20 06:50
1
«Атлетико» может зимой купить Габриэля у «Интера»
2018.10.26 12:39
1
Нападающий «Интера» стал худшим футболистом 2017 года Серии А
2018.01.09 07:53
6
Раноккия останется в «Интере», защитником интересовался «Зенит»
2017.08.31 01:28
1
«Интер» готов расстаться с Мариу и Габриэлем
2017.05.01 18:36
Серия А. «Интер» в гостях выиграл у «Болоньи»
2017.02.19 16:27
«Сантос» хотел бы вернуть Габриэля из «Интера»
2016.12.26 20:35
Габриэль отказался от перехода в «Вильярреал»
2016.12.22 12:44
Габриэль недоволен своей ролью в «Интере» и может покинуть команду
2016.12.06 13:18
1
2
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