Форвард «Интера» Габриэль стал одноклубником экс-нападающего ЦСКА Витиньо

«Фламенго» объявил о переходе из «Интера» нападающего Габриэля. 22-летний футболист будет играть за бразильский клуб на правах аренды до декабря этого года.
За «Фламенго» выступает бывший форвард московского ЦСКА Витиньо.
- Габриэль перешел в миланскую команду из «Сантоса» летом 2016 года за 29,5 миллиона евро.
- За все время игрок провел за «Интер» 10 матчей и забил один гол.
- Контракт нападающего с черно-синими рассчитан до июня 2022 года.
Imagina, Nação? pic.twitter.com/qhvJoyXDR5— Flamengo (@Flamengo) January 11, 2019