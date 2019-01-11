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    Форвард «Интера» Габриэль стал одноклубником экс-нападающего ЦСКА Витиньо

    «Фламенго» объявил о переходе из «Интера» нападающего Габриэля. 22-летний футболист будет играть за бразильский клуб на правах аренды до декабря этого года.

    За «Фламенго» выступает бывший форвард московского ЦСКА Витиньо.

    • Габриэль перешел в миланскую команду из «Сантоса» летом 2016 года за 29,5 миллиона евро.
    • За все время игрок провел за «Интер» 10 матчей и забил один гол.
    • Контракт нападающего с черно-синими рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Официальный сайт «Фламенго»

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