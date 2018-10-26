«Атлетико» может зимой купить Габриэля у «Интера»

«Атлетико» заинтересован в приобретении нападающего «Интера» Габриэля в зимнее трансферное окно.

Этот год 22-летиний футболист проводит в аренде в «Сантосе», которая истечет 31 декабря. Бразильский клуб стремится сохранить форварда на постоянной основе, но это будет очень трудно сделать по финансовым причинам.

В текущем сезоне Габриэль провел за «Сантос» 36 матчей во всех турнирах и забил 16 голов.