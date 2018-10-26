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    Какой вы футболист?

    «Атлетико» может зимой купить Габриэля у «Интера»

    «Атлетико» заинтересован в приобретении нападающего «Интера» Габриэля в зимнее трансферное окно.

    Этот год 22-летиний футболист проводит в аренде в «Сантосе», которая истечет 31 декабря. Бразильский клуб стремится сохранить форварда на постоянной основе, но это будет очень трудно сделать по финансовым причинам.

    В текущем сезоне Габриэль провел за «Сантос» 36 матчей во всех турнирах и забил 16 голов.

    Источник: Football Italia

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    26.10.2018 12:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 26 октября 2018, 13:19

      по финансовым причинам....а кому этот парень сейчас вообще интересен?за него хоть несколько лямов получить это уже хорошо для Интера...

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