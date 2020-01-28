UOL: «Фламенго» договорился с «Интером» о выкупе Габигола

«Фламенго» договорился с «Интером» о трансфере форварда Габриэля Барбозы, известного как Габигол.
23-летний нападающий выступал за бразильский клуб на правах долгосрочной аренды.
«Фламенго» переведет за его выкуп 16 миллионов евро «Интеру».
- Габигол перешел в «Интер» в 2016 году из «Сантоса».
- В деcяти матчах за миланский клуб он забил один гол.
- В составе «Фламенго» бразилец стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес.
- Всего Барбоза провел за клуб из своей страны 43 матча, забив 34 мяча и сделав 11 голевых передач.
Источник: UOL Esporte
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