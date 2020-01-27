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    UOL: «Фламенго» договорился с «Интером» о выкупе Габигола

    «Фламенго» договорился с «Интером» о трансфере форварда Габриэля Барбозы, известного как Габигол.

    23-летний нападающий выступал за бразильский клуб на правах долгосрочной аренды.

    «Фламенго» переведет за его выкуп 16 миллионов евро «Интеру».

    • Габигол перешел в «Интер» в 2016 году из «Сантоса».
    • В деcяти матчах за миланский клуб он забил один гол.
    • В составе «Фламенго» бразилец стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес.
    • Всего Барбоза провел за клуб из своей страны 43 матча, забив 34 мяча и сделав 11 голевых передач.

    Источник: UOL Esporte

    UOL – Universo Online – бразильский информационный портал, 73-й ресурс по посещаемости во всем мире и пятый в Бразилии. Подписчиков в твиттере – 987 тысяч.

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