Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 3 млн

Габриэл Барбоза - статистика

Сантос
30 августа 1996 (30)
#9 | Нападающий
178 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ремо
1 : 2
20.09.2026
Сантос
1' - 90'
87'
79'
73'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Атлетико Минейро
4 : 2
17.09.2026
Сантос
1' - 90'
72'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Сантос
2 : 0
10.09.2026
Атлетико Минейро
1' - 87'
31, 68'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
2 : 3
06.09.2026
Сантос
1' - 78'
8, 29'
59'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
0 : 1
30.08.2026
Сантос
1' - 73'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сантос
19
11
3
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ремо
1 : 2
20.09.2026
Сантос
1' - 90'
87'
79'
73'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
2 : 3
06.09.2026
Сантос
1' - 78'
8, 29'
59'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
0 : 1
30.08.2026
Сантос
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сантос
1 : 1
24.08.2026
Мирассол
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
0 : 3
16.08.2026
Сантос
1' - 69'
68'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сантос
0 : 2
10.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос
2 : 2
26.07.2026
Шапекоэнсе
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
31.05.2026
Витория
1' - 60'
56'
57'
60'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Гремио
3 : 2
24.05.2026
Сантос
1' - 88'
32, 55'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
0 : 3
17.05.2026
Коритиба
46' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сантос
2 : 0
11.05.2026
Брагантино
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
1 : 1
03.05.2026
Сантос
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сантос
2 : 3
19.04.2026
Флуминенсе
1' - 90'
9'
57'
33'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
1 : 0
12.04.2026
Атлетико Минейро
1' - 85'
19'
63'
21'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Фламенго
3 : 1
05.04.2026
Сантос
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
1 : 2
19.03.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
1 : 1
15.03.2026
Коринтианс
1' - 72'
21'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Мирассол
2 : 2
11.03.2026
Сантос
1' - 90'
80, 88'
90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
2 : 1
27.02.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
1 : 1
05.02.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
6
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
3
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
2
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Мостовой отказался возглавить «Ростов»: «Для «Спартака» всегда открыт!»
19:32
6
Вагнер Лав раскрыл, забивал ли он пьяным два гола «Ростову»
19:20
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+