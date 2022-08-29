Габриэл Барбоза - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Габриэл
|Фамилия
|Барбоза
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Габриэл
|Фамилия
|Барбоза
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|1' - 90'
|Аль-Ахли
|2:4
|Фламенго
|Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
|11' 85' 90'
|07.02.2023
|1' - 90'
|Фламенго
|2:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|17'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|29
|11
|1
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Аваи (Флорианополис)
|26.10.2022
|46' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|06.10.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|02.10.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|6' 12'
|29.09.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|3:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|32' 45'
|18.09.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|83' 68'
|04.09.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|53' 45' 90'
|29.08.2022
|1' -75'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.08.2022
|76' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|14.08.2022
|83' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|07.08.2022
|66' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|90'
|31.07.2022
|73' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|24.07.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.07.2022
|1' -77'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|18' 38'
|10.07.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|03.07.2022
|68' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|73' 70'
|26.06.2022
|1' -69'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|41' 54'
|19.06.2022
|1' -80'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|1' -84'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|79'
|12.06.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|90'
|30.05.2022
|1' -85'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|57' 27'
|21.05.2022
|1' -81'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|14.05.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|08.05.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|23.04.2022
|64' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.04.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|45'
|17.04.2022
|1' -86'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|25' 17'
|10.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)