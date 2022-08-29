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    Габриэл Барбоза - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Габриэл
    Фамилия Барбоза
    Команда Фламенго
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 августа 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 1' - 90' Аль-Ахли 2:4 Фламенго Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
    11' 85' 90'
    07.02.2023 1' - 90' Фламенго 2:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    17'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фламенго 29 11 1 7 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Аваи (Флорианополис)
    26.10.2022 46' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:2 Сантос (Сан-Паулу)
    06.10.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    02.10.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    6' 12'
    29.09.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 3:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    32' 45'
    18.09.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    83' 68'
    04.09.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    53' 45' 90'
    29.08.2022 1' -75' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.08.2022 76' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    14.08.2022 83' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 5:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    07.08.2022 66' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    90'
    31.07.2022 73' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    24.07.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.07.2022 1' -77' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    18' 38'
    10.07.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    03.07.2022 68' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    73' 70'
    26.06.2022 1' -69' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    41' 54'
    19.06.2022 1' -80' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    16.06.2022 1' -84' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Куяба (Куяба)
    79'
    12.06.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    09.06.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    90'
    30.05.2022 1' -85' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    57' 27'
    21.05.2022 1' -81' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Гойас (Гояния)
    14.05.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 2:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    08.05.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    23.04.2022 64' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.04.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    45'
    17.04.2022 1' -86' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    25' 17'
    10.04.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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