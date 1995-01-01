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    «Интер» продал Габигола во «Фламенго» за 17 миллионов

    «Фламенго» выкупил у «Интера» форварда Габриэля Барбозу, известного как Габигол.

    Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 17 миллионов евро. Габигол подписал с бразильским клубом контракт до декабря 2024 года.

    • 23-летний нападающий выступал за «Фламенго» на правах долгосрочной аренды. В составе «Фламенго» бразилец стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес.
    • Габигол перешел в «Интер» в 2016 году из «Сантоса».
    • В деcяти матчах за миланский клуб он забил один гол.
    • Всего Барбоза провел за клуб из своей страны 43 матча, забив 34 мяча и сделав 11 голевых передач.

    Источник: Transfermarkt

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