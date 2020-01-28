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«Интер» продал Габигола во «Фламенго» за 17 миллионов

28 января 2020, 16:27

«Фламенго» выкупил у «Интера» форварда Габриэля Барбозу, известного как Габигол.

Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 17 миллионов евро. Габигол подписал с бразильским клубом контракт до декабря 2024 года.

  • 23-летний нападающий выступал за «Фламенго» на правах долгосрочной аренды. В составе «Фламенго» бразилец стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес.
  • Габигол перешел в «Интер» в 2016 году из «Сантоса».
  • В деcяти матчах за миланский клуб он забил один гол.
  • Всего Барбоза провел за клуб из своей страны 43 матча, забив 34 мяча и сделав 11 голевых передач.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Transfermarkt
Италия. Серия А Бразилия. Серия А Интер Фламенго Барбоза Габриэл
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