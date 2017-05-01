«Интер» готов расстаться с Мариу и Габриэлем

«Интер» в ближайшее трансферное окно будет открыт к предложениям по хавбеку Жоао Мариу и нападающему Габриэлю. «Нерадзурри» готовы отпустить обоих футболистов за приемлемую цену.

Напомним, что и португалец, и бразилец присоединились к миланскому клубу летом минувшего года. За хавбека «Спортинга» было заплачено 40 миллионов евро, а форвард «Сантоса» обошелся «Интеру» в 29,5 миллионов.

В нынешнем сезоне Мариу провел 32 матча, отметившись тремя голами и восьмью результативными передачами. В активе Габриэля всего восемь встреч и один гол.