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    «Интер» готов расстаться с Мариу и Габриэлем

    «Интер» в ближайшее трансферное окно будет открыт к предложениям по хавбеку Жоао Мариу и нападающему Габриэлю. «Нерадзурри» готовы отпустить обоих футболистов за приемлемую цену.

    Напомним, что и португалец, и бразилец присоединились к миланскому клубу летом минувшего года. За хавбека «Спортинга» было заплачено 40 миллионов евро, а форвард «Сантоса» обошелся «Интеру» в 29,5 миллионов.

    В нынешнем сезоне Мариу провел 32 матча, отметившись тремя голами и восьмью результативными передачами. В активе Габриэля всего восемь встреч и один гол.

    Источник: Football Italia

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    01.05.2017 18:36
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