«Фламенго» хочет выкупить Габигола у «Интера». Им интересуются «Динамо» и ЦСКА

Нападающий «Интера» Габигол может сменить клуб, сообщает FCInter1908.

По информации источника, руководство миланского клуба встретится с агентом Жуниором Педросо для выяснения деталей. Известно о желании «Фламенго» выкупить права на 22-летнего бразильца.

Габигол выступает за бразильский клуб с января на правах аренды. Контракт рассчитан до декабря.

Ранее в августе французское интернет-СМИ Mercato365 писало об интересе к Габиголу со стороны ЦСКА. В июле FCInterNews сообщило о готовности «Динамо» заплатить за игрока 15 миллионов.