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    «Фламенго» хочет выкупить Габигола у «Интера». Им интересуются «Динамо» и ЦСКА

    Нападающий «Интера» Габигол может сменить клуб, сообщает FCInter1908.

    По информации источника, руководство миланского клуба встретится с агентом Жуниором Педросо для выяснения деталей. Известно о желании «Фламенго» выкупить права на 22-летнего бразильца.

    Габигол выступает за бразильский клуб с января на правах аренды. Контракт рассчитан до декабря.

    Ранее в августе французское интернет-СМИ Mercato365 писало об интересе к Габиголу со стороны ЦСКА. В июле FCInterNews сообщило о готовности «Динамо» заплатить за игрока 15 миллионов.

    • Прошлый год форвард провел в аренде в родном «Сантосе», а в первой половине сезона-2017/18 – в «Бенфике».
    • Игрок провел девять матчей в Серии А и за 111 минут забил один гол.
    • Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2022-го года. Цена по Transfermarkt – 18 миллионов евро.

    Источник: FCInter1908

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