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    ЦСКА может приобрести нападающего «Интера» Габигола

    Московский ЦСКА интересуется форвардом «Интера» Габриэлем Барбозой (Габиголом), находящимся в аренде во «Фламенго».

    Сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро, пишет Mercato365. К 22-летнему бразильцу также проявляют интерес «Ницца», «Севилья» и «Вильярреал».

    Ранее FcInterNews сообщал, что московское «Динамо» ведет переговоры с «Интером» по трансферу Габриэля и готово заплатить 15 миллионов евро.

    • Габриэль выступает за «Фламенго» на правах аренды с января 2019 года.
    • Он стал игроком «Интера» зимой 2018 года.

    Источник: Mercato365

    Mercato365 - французское издание о спорте. Количество подписчиков в фейсбуке и твиттере - около 18 тысяч.

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    Сегодня, 09:22
    Комментарии7
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      Рейтинг: +451

      OBOLEV 33 секунды назад

      Вообще не возможно ) Не по стоимости трансфера не по амбициям игрока. Тут либо кто то из топ 5 либо Китай!

      0
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      Рейтинг: +1745

      SunRomeS 57 секунд назад

      Было бы очень круто, молодой в комплект ЦСКА))) ,глядишь, и заиграл бы, но стОит... хотя чему сейчас удивляться?

      0
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      Рейтинг: +1936

      JTherry 17 минут назад

      Габриэль для цска за 20 млн - это из области фантастики)

      0
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      Рейтинг: +1899

      Dellleone 22 минуты назад

      Статистика конечно у него по забитым/асистам оставляет желать лучшего.

      0
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      Рейтинг: +1933

      InterMilLano1908 24 минуты назад

      Это было бы топ усиления для ЦСКА...видимо Гинеру придется доставать заначку

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      Рейтинг: +4354

      Агасфер 27 минут назад

      Гинер за 20 млн может купить себе вторую жизнь,а тут какой-то Барбоза.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +224

      kara-mba 28 минут назад

      Не будет ЦСКА покупать за такие деньги игроков, неужели не понятно?
      Лишь бы прокукарекать, а там хоть не рассветай.

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