ЦСКА может приобрести нападающего «Интера» Габигола

Вообще не возможно ) Не по стоимости трансфера не по амбициям игрока. Тут либо кто то из топ 5 либо Китай!
Московский ЦСКА интересуется форвардом «Интера» Габриэлем Барбозой (Габиголом), находящимся в аренде во «Фламенго».
Сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро, пишет Mercato365. К 22-летнему бразильцу также проявляют интерес «Ницца», «Севилья» и «Вильярреал».
Ранее FcInterNews сообщал, что московское «Динамо» ведет переговоры с «Интером» по трансферу Габриэля и готово заплатить 15 миллионов евро.
- Габриэль выступает за «Фламенго» на правах аренды с января 2019 года.
- Он стал игроком «Интера» зимой 2018 года.
Mercato365 - французское издание о спорте. Количество подписчиков в фейсбуке и твиттере - около 18 тысяч.