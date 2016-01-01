ЦСКА может приобрести нападающего «Интера» Габигола

Московский ЦСКА интересуется форвардом «Интера» Габриэлем Барбозой (Габиголом), находящимся в аренде во «Фламенго».

Сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро, пишет Mercato365. К 22-летнему бразильцу также проявляют интерес «Ницца», «Севилья» и «Вильярреал».

Ранее FcInterNews сообщал, что московское «Динамо» ведет переговоры с «Интером» по трансферу Габриэля и готово заплатить 15 миллионов евро.