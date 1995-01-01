Агент Габигола – об интересе «Зенита»: «У моего партнера была встреча по этому поводу»

Так с моими гентами разговаривали с планеты амекрон персей 9.
Такой он восстребованый игрок.
:)))
Жуниор Педросо, агент нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы (Габигол), отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Зенит».
«На эту тему разговаривает с моим партнером российское агентство. Не могу говорить точно, но знаю, что у него была встреча по этому поводу», – сказал агент.
- В 2021 году Габриэл забил 29 голов и отдал 9 передач в 43 матчах во всех турнирах.
- Игрок стоит 26 миллионов евро.
- В Европе он выступал за «Интер» и «Бенфику».