Агент Габигола – об интересе «Зенита»: «У моего партнера была встреча по этому поводу»

Жуниор Педросо, агент нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы (Габигол), отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Зенит».

«На эту тему разговаривает с моим партнером российское агентство. Не могу говорить точно, но знаю, что у него была встреча по этому поводу», – сказал агент.