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    Агент Габигола – об интересе «Зенита»: «У моего партнера была встреча по этому поводу»

    Жуниор Педросо, агент нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы (Габигол), отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Зенит».

    «На эту тему разговаривает с моим партнером российское агентство. Не могу говорить точно, но знаю, что у него была встреча по этому поводу», – сказал агент.

    • В 2021 году Габриэл забил 29 голов и отдал 9 передач в 43 матчах во всех турнирах.
    • Игрок стоит 26 миллионов евро.
    • В Европе он выступал за «Интер» и «Бенфику».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3548

      Питерский князь 1 час назад

      Так с моими гентами разговаривали с планеты амекрон персей 9.
      Такой он восстребованый игрок.
      :)))

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