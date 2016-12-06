Габриэль недоволен своей ролью в «Интере» и может покинуть команду

Нападающий «Интера» Габриэль Барбоза выразил недовольство той ролью, которая отводится ему в команде: 20-летний игрок проводит слишком мало времени на поле. По этой причине бразилец рассматривает варианты со сменой команды в ближайшее трансферное окно.

При этом агент бразильца Вагнер Рибейру не исключил возвращения своего клиента в «Сантос», откуда он и перешел в стан «нерадзурри» летом нынешнего года. Отметим, что в текущем розыгрыше Серии А Барбоза принял участие лишь в одной встрече, выйдя на замену и проведя на поле всего 16 минут.