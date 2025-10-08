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Пол Скоулз
Новости
Пол Скоулз - новости
Завершил карьеру
16 ноября 1974 (51), Манчестер
#22 | Полузащитник
171 см | 68 кг
Англия
Статистика
Новости
Публикации
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Лучшие футболисты АПЛ в 21-м веке по версии Goal
25 марта
2
Скоулз спрогнозировал увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»: «Вопрос времени»
2025.10.08 20:51
Скоулз назвал лучшего действующего полузащитника: «Сочетает Хави и Иньесту»
2025.09.25 11:21
1
Скоулз выбрал лучших футболистов в истории на каждой позиции
2025.04.16 16:42
1
Гвардиола назвал игрока, которого мечтал тренировать: «Был лучшим полузащитником поколения»
2025.02.17 08:51
Скоулз продал бы восемь футболистов «Манчестер Юнайтед»
2025.01.22 14:43
3
Реакция отца Оздоева на автограф от Скоулза
2024.11.08 23:47
Видео
Оздоев взял автограф у Скоулза после матча Лиги Европы
2024.11.08 09:56
Скоулз раскритиковал «Манчестер Юнайтед»: «Команда без тренера»
2024.10.01 13:47
1
Видео
Скоулз сделал памятный подарок Иньесте
2024.02.17 20:45
Скоулз – Лингарду: «Будешь херней страдать или начнешь играть в футбол?»
2024.01.09 16:56
Оуэн сомневается, что Беллингем превзойдет Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза
2023.12.26 19:40
Скоулз разнес «Манчестер Юнайтед»: «Игра мусорная, футболисты ленивые»
2023.12.04 20:41
3
Фото
Похороны Бобби Чарльтона посетили Фергюсон, принц Уильям, бывшие и действующие игроки «МЮ»
2023.11.13 22:32
Чарльтон стал лучшим игроком в истории «МЮ» по версии FourFourTwo, Роналду — 11-й
2023.10.24 08:51
Фото
Роналду составил символическую сборную из бывших одноклубников
2023.04.18 18:56
11
Скоулз назвал Конте «старым ублюдком»
2023.03.28 00:15
2
«Не видел такого очень долго». Скоулз восхищен игроками «МЮ» после победы над «Барсой»
2023.02.24 09:38
Скоулз посочувствовал тренерам «МЮ». Причина – два игрока клуба
2022.10.23 23:26
2
Фото
Руни, Дрогба, Агуэро и еще пять футболистов включены в Зал славы АПЛ
2022.04.21 10:56
Руни – о Скоулзе: «Люди недооценивают, насколько он был хорош»
2022.04.01 21:59
1
Стерлинг поднялся на третье место в списке лучших английских бомбардиров в ЛЧ
2021.11.25 08:35
1
Лэмпард, Кантона, Бекхэм, Джеррард и еще 19 футболистов могут попасть в Зал славы АПЛ
2021.04.27 09:27
2
Скоулз – об удалении в полуфинале ЛЧ-1999: «Дешам кричал, словно девочка»
2020.06.02 07:47
8
Сульшер: «Фернандеш напоминает мне Скоулза»
2020.02.23 13:06
Роналду: «Только идиот не научится у Гиггза, Скоулза, Ван Нистелроя и Фердинанда»
2019.10.29 13:56
4
Скоулз: «Манчестер Юнайтед» не хватает креатива, нет хорошего плеймейкера»
2019.10.25 11:55
1
Кейн забил 16 голов в групповом раунде ЛЧ. Среди англичан больше только у Скоулза
2019.10.23 08:02
2
1
2
3
Главные новости
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
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Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
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РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
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РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
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У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
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