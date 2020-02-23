Сульшер: «Фернандеш напоминает мне Скоулза»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер похвалил полузащитника команды Бруну Фернандеша, сравнив с экс-полузащитником клуба Полом Скоулзом.

«Фернандеш напоминает мне Скоулза. Во время матча с «Брюгге» Бруну был на скамейке, разговаривал с молодыми игроками, помогал им, давал советы. Он вышел на поле на последние 10 минут, и вы видели, как преобразилась игра команды.

Он лидер и хочет выигрывать. 99 процентов для него не являются хорошим результатом», – заявил Сульшер.