Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пол Скоулз - статистика

Завершил карьеру
16 ноября 1974 (51), Манчестер
#22 | Полузащитник
171 см | 68 кг
Англия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Манчестер Юнайтед
16
1
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вест Бромвич
5 : 5
19.05.2013
Манчестер Юнайтед
69' - 90'
83'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
12.05.2013
Суонси
1' - 66'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
05.05.2013
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
01.01.2013
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
29.12.2012
Вест Бромвич
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 3
26.12.2012
Ньюкасл
1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Суонси
1 : 1
23.12.2012
Манчестер Юнайтед
85' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
15.12.2012
Сандерленд
46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Манчестер Сити
2 : 3
09.12.2012
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
24.11.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 59'
55'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Норвич Сити
1 : 0
17.11.2012
Манчестер Юнайтед
70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Астон Вилла
2 : 3
10.11.2012
Манчестер Юнайтед
1' - 70'
57'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
03.11.2012
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Челси
2 : 3
28.10.2012
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 2
20.10.2012
Сток Сити
1' - 69'
40'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 3
07.10.2012
Манчестер Юнайтед
80' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 3
29.09.2012
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Ливерпуль
1 : 2
23.09.2012
Манчестер Юнайтед
46' - 90'
59'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
15.09.2012
Уиган Атлетик
1' - 71'
51'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Саутгемптон
2 : 3
02.09.2012
Манчестер Юнайтед
61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
25.08.2012
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Эвертон
1 : 0
20.08.2012
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
13'
Главные новости
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
3
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
Вчера, 21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
Вчера, 20:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+