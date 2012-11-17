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Норвич Сити - Манчестер Юнайтед
Норвич Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 ноября 2012
Норвич Сити
17.11.2012, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
60'
Э. Пилкингтон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
Рафаэл
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Р. Снодграсс
90'
+1
84'
Замена
Андерсон
️️️️
Р. Фердинанд
Замена
С. Морисон
️️️️
Г. Холт
83'
Замена
Д. Хаусон
️️️️
В. Хулахан
83'
70'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Чичарито
70'
Замена
П. Скоулз
️️️️
Л. Валенсия
ГОЛ! 1:0!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
Х. Гарридо
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ПЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
6
Александер Теттей
ПП
23
Роберт Снодграсс
ПП
14
Весли Хулахан
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-4-2
26
Радди
22
Гарридо
6
Тернер
4
Бассонг
3
Уиттакер
13
Пилкингтон
6
Теттей
4
Джонсон
23
Снодграсс
27
Холт
14
Хулахан
3-2-3-2
1
Линдегаард
27
Эвра
6
Смоллинг
5
Фердинанд
2
Рафаэл
15
Янг
25
Валенсия
16
Кэррик
11
Гиггз
14
Чичарито
32
ван Перси
23
Снодграсс
17
Беннетт
17
Беннетт
23
Снодграсс
14
Хулахан
16
Хаусон
16
Хаусон
14
Хулахан
27
Холт
20
Морисон
20
Морисон
27
Холт
5
Фердинанд
28
Андерсон
28
Андерсон
5
Фердинанд
25
Валенсия
22
Скоулз
22
Скоулз
25
Валенсия
14
Чичарито
18
Уэлбек
18
Уэлбек
14
Чичарито
Остались в запасе
Норвич Сити
Манчестер Юнайтед
31
Марк Банн
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Норвич Сити - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:55 (прямая)
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