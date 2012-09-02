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Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 сентября 2012
Саутгемптон
02.09.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
16'
Р. Ламберт
56'
М. Шнейдерлен
23'
Р. ван Перси
87'
Р. ван Перси
90+2'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Р. ван Перси
Пас отдал
Нани
87'
ГОЛ! 2:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
Р. Фердинанд
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Лаллана
79'
Замена
Жули
️️️️
Р. Ламберт
75'
Замена
Э. Маюка
️️️️
Д. Панчеон
75'
72'
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Уэлбек
69'
Пенальти не реализован!
Р. ван Перси
Желтая карточка
Й. Хойвельд
68'
61'
Замена
Нани
️️️️
С. Кагава
61'
Замена
П. Скоулз
️️️️
Т. Клеверли
ГОЛ! 2:1!
М. Шнейдерлен
Пас отдал
Р. Ламберт
56'
23'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Л. Валенсия
ГОЛ! 1:0!
Р. Ламберт
Пас отдал
Д. Панчеон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
13
Даниэль Фокс
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
(К)
АП
40
Джейсон Панчеон
ПВ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
21
Жули
ЛП
20
Ли Таданари
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
25
Ник Пауэлл
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Дэвис
13
Фокс
6
Фонте
26
Хойвельд
17
Клайн
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
10
Лаллана
40
Панчеон
17
Ламберт
4-2-2-2
1
Линдегаард
2
Рафаэл
5
Фердинанд
15
Видич
27
Эвра
16
Кэррик
8
Клеверли
25
Валенсия
10
Кагава
18
Уэлбек
32
ван Перси
17
Ламберт
21
Жули
21
Жули
17
Ламберт
10
Лаллана
16
Родригес
16
Родригес
10
Лаллана
40
Панчеон
24
Маюка
24
Маюка
40
Панчеон
8
Клеверли
22
Скоулз
22
Скоулз
8
Клеверли
10
Кагава
17
Нани
17
Нани
10
Кагава
18
Уэлбек
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Уэлбек
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
20
Ли Таданари
ЦФ
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
43
Давид Де Хеа
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
20
Ли Таданари
ЦФ
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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