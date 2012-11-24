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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 24 ноября 2012
Манчестер Юнайтед
24.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
66'
Д. Эванс
70'
Д. Флетчер
72'
Чичарито
52'
Д. Макки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
81'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
А. Форлин
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Д. Уэлбек
79'
73'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
А. Таарабт
ГОЛ! 3:1!
Чичарито
Пас отдал
Андерсон
72'
ГОЛ! 2:1!
Д. Флетчер
Пас отдал
У. Руни
70'
ГОЛ! 1:1!
Д. Эванс
Пас отдал
Д. Уэлбек
66'
62'
Замена
А. Фердинанд
️️️️
А. Траоре
Замена
Чичарито
️️️️
П. Скоулз
59'
Замена
Андерсон
️️️️
Э. Янг
59'
58'
Желтая карточка
С. Мбиа
Желтая карточка
П. Скоулз
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Макки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
12
Джейми Макки
ПП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Хоган Эфрейм
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
3-2-2-1-2
1
Линдегаард
27
Эвра
35
Эванс
5
Фердинанд
15
Янг
2
Рафаэл
22
Скоулз
24
Флетчер
32
Руни
32
ван Перси
18
Уэлбек
4-5-1
20
Сезар
18
Дайер
17
Нельсен
6
Хилл
2
Траоре
12
Макки
49
Таарабт
4
Дерри
18
Форлин
25
Мбиа
12
Сиссе
15
Янг
28
Андерсон
28
Андерсон
15
Янг
18
Уэлбек
25
Пауэлл
25
Пауэлл
18
Уэлбек
22
Скоулз
14
Чичарито
14
Чичарито
22
Скоулз
2
Траоре
35
Фердинанд
35
Фердинанд
2
Траоре
49
Таарабт
30
Хойлетт
30
Хойлетт
49
Таарабт
18
Форлин
23
Гранеро
23
Гранеро
18
Форлин
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
22
Хоган Эфрейм
ЦП
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
32
Самба Диаките
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Остались в запасе
22
Хоган Эфрейм
ЦП
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
32
Самба Диаките
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:40 (прямая)
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Манчестер Юнайтед
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