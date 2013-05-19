Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 мая 2013
Вест Бромвич
19.05.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
5 : 5
Завершен
Манчестер Юнайтед
40'
Д. Моррисон
50'
Р. Лукаку
81'
Ю. Мулумбу
81'
Р. Лукаку
86'
Р. Лукаку
6'
С. Кагава
9'
Й. Ольссон (АГ)
30'
А. Бюттнер
53'
Р. ван Перси
63'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 5:5!
Р. Лукаку
Пас отдал
Ю. Мулумбу
86'
83'
Желтая карточка
П. Скоулз
83'
Замена
Р. Фердинанд
️️️️
Д. Эванс
ГОЛ! 4:5!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Розенберг
81'
ГОЛ! 3:5!
Ю. Мулумбу
Пас отдал
Б. Джонс
81'
Замена
М. Розенберг
️️️️
Д. Моррисон
79'
69'
Замена
П. Скоулз
️️️️
С. Кагава
63'
ГОЛ! 2:5!
Чичарито
Пас отдал
Р. Гиггз
60'
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Т. Клеверли
53'
ГОЛ! 2:4!
Р. ван Перси
Пас отдал
Л. Валенсия
ГОЛ! 2:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Брант
50'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Л. Риджуэлл
46'
ГОЛ! 1:3!
Д. Моррисон
Пас отдал
Г. Дорранс
40'
30'
ГОЛ! 0:3!
А. Бюттнер
Пас отдал
Т. Клеверли
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Й. Ольссон
Пас отдал
Л. Валенсия
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Кагава
Пас отдал
Чичарито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
4-5-1
12
Фостер
36
Маколи
24
Риджуэлл
2
Джонс
13
Ольссон
7
Моррисон
18
Дорранс
21
Мулумбу
22
Якоб
11
Брант
7
Лонг
3-4-1-2
1
Линдегаард
28
Бюттнер
35
Эванс
4
Джонс
25
Валенсия
28
Андерсон
16
Кэррик
8
Клеверли
10
Кагава
32
ван Перси
14
Чичарито
7
Моррисон
9
Розенберг
9
Розенберг
7
Моррисон
7
Моррисон
32
Фортуне
32
Фортуне
7
Моррисон
24
Риджуэлл
9
Лукаку
9
Лукаку
24
Риджуэлл
35
Эванс
5
Фердинанд
5
Фердинанд
35
Эванс
10
Кагава
22
Скоулз
22
Скоулз
10
Кагава
8
Клеверли
11
Гиггз
11
Гиггз
8
Клеверли
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
Главный тренер
Стив Кларк
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
Уволенный Кэррик обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:52
Почеттино расплакался на пресс-конференции после назначения в «МЮ»
Вчера, 19:12
7
«Манчестер Юнайтед» официально назначил нового тренера
Вчера, 15:06
2
Фанатка «МЮ» последний раз показала грудь в рамках своего челленджа
Вчера, 11:20
3
«Манчестер Юнайтед» назначил нового тренера
Вчера, 10:11
5
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Уволенный Кэррик обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:52
Почеттино расплакался на пресс-конференции после назначения в «МЮ»
Вчера, 19:12
7
«Манчестер Юнайтед» официально назначил нового тренера
Вчера, 15:06
2
Фанатка «МЮ» последний раз показала грудь в рамках своего челленджа
Вчера, 11:20
3
«Манчестер Юнайтед» назначил нового тренера
Вчера, 10:11
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+