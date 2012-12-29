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Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич: обзор матча 29 декабря 2012
Манчестер Юнайтед
29.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
9'
Г. Маколи (АГ)
90'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Л. Валенсия
90'
84'
Замена
М. Фортуне
️️️️
Г. Дорранс
Замена
П. Скоулз
️️️️
Т. Клеверли
83'
75'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
К. Брант
67'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
М. Розенберг
Замена
Р. ван Перси
️️️️
С. Кагава
65'
Желтая карточка
Л. Валенсия
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Маколи
Пас отдал
Э. Янг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
11
Крис Брант
ЛВ
18
Грэм Дорранс
(К)
ОП
34
Джордж Торне
ОП
9
Маркус Розенберг
ЦП
27
Питер Одемвингие
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
3-2-3-1-1
43
Де Хеа
27
Эвра
15
Видич
35
Эванс
15
Янг
6
Смоллинг
8
Клеверли
16
Кэррик
25
Валенсия
10
Кагава
18
Уэлбек
4-2-1-2-1
12
Фостер
2
Джонс
30
Тамаш
36
Маколи
24
Риджуэлл
18
Дорранс
34
Торне
9
Розенберг
27
Одемвингие
11
Брант
7
Лонг
8
Клеверли
22
Скоулз
22
Скоулз
8
Клеверли
10
Кагава
32
ван Перси
32
ван Перси
10
Кагава
11
Брант
7
Моррисон
7
Моррисон
11
Брант
9
Розенберг
9
Лукаку
9
Лукаку
9
Розенберг
18
Дорранс
32
Фортуне
32
Фортуне
18
Дорранс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:40 (прямая)
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