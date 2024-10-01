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    • Скоулз раскритиковал «Манчестер Юнайтед»: «Команда без тренера»

    Скоулз раскритиковал «Манчестер Юнайтед»: «Команда без тренера»

    Пол Скоулз высказался о «Манчестер Юнайтед» после разгромного поражения от «Тоттенхэма» (0:3).

    • «МЮ» занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав 7 очков в 6 турах.
    • Несмотря на это, главного тренера Эрика тен Хага пока не будут увольнять.

    «Мне непонятно, как они будут играть: на контратаках или отсиживаться глубоко в обороне, попытаются ли владеть мячом. Мы понятия не имеем.

    Они выглядят как команда без тренера. Этому уже больше двух лет... С первой недели, когда пришел Постекоглу, мы, вероятно, знали, что будет делать «Тоттенхэм», и они продолжают это по сей день.

    [В «МЮ»] мы прошли два с небольшим года [с тен Хагом], и, как я уже сказал, это нетренированная команда», – заявил Скоулз.

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    Источник: TeamTalk

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    01.10.2024 13:47
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