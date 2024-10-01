Скоулз раскритиковал «Манчестер Юнайтед»: «Команда без тренера»

Пол Скоулз высказался о «Манчестер Юнайтед» после разгромного поражения от «Тоттенхэма» (0:3).

«МЮ» занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав 7 очков в 6 турах.

Несмотря на это, главного тренера Эрика тен Хага пока не будут увольнять.

«Мне непонятно, как они будут играть: на контратаках или отсиживаться глубоко в обороне, попытаются ли владеть мячом. Мы понятия не имеем.

Они выглядят как команда без тренера. Этому уже больше двух лет... С первой недели, когда пришел Постекоглу, мы, вероятно, знали, что будет делать «Тоттенхэм», и они продолжают это по сей день.

[В «МЮ»] мы прошли два с небольшим года [с тен Хагом], и, как я уже сказал, это нетренированная команда», – заявил Скоулз.