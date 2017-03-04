Андрей Трунин - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Трунин
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|173
|Вес
|66
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Трунин
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|173
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|21
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|62' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|12.05.2017
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:4
|Спартак М (мол) (Москва)
|06.05.2017
|1' -60'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|30.04.2017
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|27.04.2017
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|47' 30'
|21.04.2017
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|14.04.2017
|1' -67'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|07.04.2017
|1' -61'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.03.2017
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|04.03.2017
|68' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|89'
|04.12.2016
|46' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|01.12.2016
|1' -74'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|23.10.2016
|46' -86'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|14.10.2016
|76' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|01.10.2016
|73' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|25.09.2016
|57' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|85'
|17.09.2016
|59' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|09.09.2016
|64' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:2
|Томь (мол) (Томск)
|26.08.2016
|58' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|7:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|20.08.2016
|74' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|14.08.2016
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|3:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|06.08.2016
|82' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|01.08.2016
|75' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)