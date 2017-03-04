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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Амкар (мол)
Урал (мол) - Амкар (мол): обзор матча 04 марта 2017
Урал (мол)
04.03.2017, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
1 : 1
Завершен
Амкар (мол)
67'
Н. Глушков
19'
А. Филиппов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Амкар (мол)
89'
Желтая карточка
А. Трунин
Замена
К. Карабанов
️️️️
А. Бунаков
88'
Желтая карточка
Р. Панков
86'
82'
Замена
М. Жуковский
️️️️
А. Филиппов
78'
Желтая карточка
В. Разделкин
Замена
Г. Сенаторов
️️️️
Н. Муромский
78'
74'
Замена
Г. Енев
️️️️
Е. Парамонов
72'
Замена
Н. Смецкой
️️️️
В. Чухланцев
68'
Замена
А. Трунин
️️️️
А. Гооге
ГОЛ! 1:1!
Н. Глушков
67'
65'
Желтая карточка
Е. Парамонов
46'
Замена
А. Мосунов
️️️️
Г. Бурков
46'
Замена
А. Красильников
️️️️
Д. Вамбольт
Замена
Р. Панков
️️️️
Д. Табидзе
46'
Желтая карточка
А. Юсупов
38'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Филиппов
14'
Пенальти не реализован!
В. Чухланцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
46
Вячеслав Бердников
ЦЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
10
Никита Муромский
ЛВ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
88
Александр Бунаков
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Тарханов
Амкар (мол)
95
Денис Вамбольт
ВР
59
Глеб Бурков
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
40
Владислав Разделкин
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Урал (мол)
71
Алексей Мамин
ВР
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
37
Кирилл Карабанов
ЦЗ
55
Павел Власенко
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
50
Григорий Сенаторов
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
30
Максим Яшкин
ЦП
69
Андрей Шептий
ЦП
31
Павел Кириллов
ЦП
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
71
Анатолий Красильников
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
94
Александр Бушмин
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
46
Георги Енев
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
80
Андрей Трунин
ЦП
3-2-3-1
97
Шубин
46
Бердников
40
Горин
5
Табидзе
62
Гавтадзе
88
Бунаков
10
Муромский
43
Голубцов
99
Глушков
10
Юсупов
4-1-3-1-1
95
Вамбольт
29
Гусейнов
2
Тарасов
97
Аушев
59
Бурков
91
Филиппов
40
Разделкин
96
Чухланцев
11
Парамонов
7
Вазитдинов
70
Гооге
88
Бунаков
37
Карабанов
37
Карабанов
88
Бунаков
10
Муромский
50
Сенаторов
50
Сенаторов
10
Муромский
5
Табидзе
12
Панков
12
Панков
5
Табидзе
91
Филиппов
53
Жуковский
53
Жуковский
91
Филиппов
11
Парамонов
46
Енев
46
Енев
11
Парамонов
96
Чухланцев
73
Смецкой
73
Смецкой
96
Чухланцев
70
Гооге
80
Трунин
80
Трунин
70
Гооге
59
Бурков
24
Мосунов
24
Мосунов
59
Бурков
95
Вамбольт
71
Красильников
71
Красильников
95
Вамбольт
Остались в запасе
Урал (мол)
Амкар (мол)
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
55
Павел Власенко
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
36
Илья Корелин
ЦП
30
Максим Яшкин
ЦП
69
Андрей Шептий
ЦП
31
Павел Кириллов
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Тарханов
94
Александр Бушмин
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
55
Павел Власенко
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
36
Илья Корелин
ЦП
30
Максим Яшкин
ЦП
69
Андрей Шептий
ЦП
31
Павел Кириллов
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Остались в запасе
94
Александр Бушмин
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Юрий Тарханов
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Урал (мол) - Амкар (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Матвеев
(Иваново)
Стадион:
Манеж «Урал»
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