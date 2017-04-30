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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Амкар (мол)
Ростов (мол) - Амкар (мол): обзор матча 30 апреля 2017
Ростов (мол)
30.04.2017, воскресенье, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
2 : 0
Завершен
Амкар (мол)
60'
Н. Ковалев
77'
А. Сиденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Амкар (мол)
Замена
С. Киряков
️️️️
А. Сиденко
77'
ГОЛ! 2:0!
А. Сиденко
77'
76'
Желтая карточка
Е. Парамонов
ГОЛ! 1:0!
Н. Ковалев
60'
Желтая карточка
С. Забродин
53'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
37
Сергей Забродин
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
60
Алексей Нескоромный
ЦП
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
94
Александр Бушмин
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
80
Андрей Трунин
ЦП
40
Владислав Разделкин
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ростов (мол)
1
Сергей Айдаров
ВР
77
Сергей Киряков
ЦЗ
47
Денис Карнута
ЦП
42
Максим Скрынник
ЦП
94
Игорь Черкасов
ЦП
74
Норик Мкртчян
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
59
Глеб Бурков
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
68
Тимофей Краев
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
3-2-4-1
79
Ермаков
19
Тананеев
53
Христис
60
Кондрюков
33
Сухомлинов
69
Ковалев
37
Забродин
27
Захаров
60
Нескоромный
47
Сиденко
17
Соловьев
4-1-3-1-1
71
Красильников
2
Тарасов
94
Бушмин
24
Мосунов
29
Гусейнов
91
Филиппов
80
Трунин
40
Разделкин
11
Парамонов
7
Вазитдинов
70
Гооге
47
Сиденко
77
Киряков
77
Киряков
47
Сиденко
Остались в запасе
Ростов (мол)
Амкар (мол)
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
47
Денис Карнута
ЦП
42
Максим Скрынник
ЦП
94
Игорь Черкасов
ЦП
74
Норик Мкртчян
ЦП
1
Сергей Айдаров
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
68
Тимофей Краев
ЦП
59
Глеб Бурков
ЦЗ
73
Николай Смецкой
ЦП
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
47
Денис Карнута
ЦП
42
Максим Скрынник
ЦП
94
Игорь Черкасов
ЦП
74
Норик Мкртчян
ЦП
1
Сергей Айдаров
ВР
Остались в запасе
68
Тимофей Краев
ЦП
59
Глеб Бурков
ЦЗ
73
Николай Смецкой
ЦП
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Ростов (мол) - Амкар (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
Локомотив
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Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
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2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
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