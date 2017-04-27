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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Краснодар (мол)
Амкар (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 27 апреля 2017
Амкар (мол)
27.04.2017, четверг, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар (мол)
47'
А. Трунин
75'
Р. Гусейнов
37'
А. Мацукатов
85'
А. Мацукатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Краснодар (мол)
Замена
Т. Краев
️️️️
В. Разделкин
90'
+2
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
А. Трунин
90'
85'
ГОЛ! 2:2!
А. Мацукатов
79'
Замена
Д. Бакай
️️️️
Д. Воробьев
ГОЛ! 2:1!
Р. Гусейнов
75'
73'
Замена
А. Татаев
️️️️
В. Стежко
68'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Овсепян
Желтая карточка
Р. Гусейнов
67'
60'
Замена
А. Сергеев
️️️️
И. Черчесов
49'
Желтая карточка
И. Черчесов
ГОЛ! 1:1!
А. Трунин
47'
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Мацукатов
Желтая карточка
А. Трунин
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
59
Глеб Бурков
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
94
Александр Бушмин
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
80
Андрей Трунин
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
40
Владислав Разделкин
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Краснодар (мол)
16
Денис Адамов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
95
Араик Овсепян
ЦП
90
Инал Черчесов
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
90
Егор Скрябин
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
68
Тимофей Краев
ЦП
44
Виктор Уренский
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Евгений Латышонок
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
10
Александр Сергеев
ЦП
49
Дмитрий Бакай
АП
13
Александр Бутенко
ЦФ
4-1-3-1-1
71
Красильников
59
Бурков
94
Бушмин
24
Мосунов
29
Гусейнов
91
Филиппов
80
Трунин
11
Парамонов
40
Разделкин
7
Вазитдинов
70
Гооге
4-1-3-2
16
Адамов
9
Назаров
5
Стежко
2
Парадин
3
Гогличидзе
74
Фомин
95
Овсепян
90
Черчесов
15
Мацукатов
27
Комличенко
10
Воробьев
40
Разделкин
68
Краев
68
Краев
40
Разделкин
80
Трунин
51
Ромащенко
51
Ромащенко
80
Трунин
10
Воробьев
49
Бакай
49
Бакай
10
Воробьев
5
Стежко
5
Татаев
5
Татаев
5
Стежко
95
Овсепян
13
Бутенко
13
Бутенко
95
Овсепян
90
Черчесов
10
Сергеев
10
Сергеев
90
Черчесов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Краснодар (мол)
90
Егор Скрябин
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
90
Егор Скрябин
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Остались в запасе
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Амкар (мол) - Краснодар (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Генералов
(Алапаевск)
Стадион:
Звезда (запасное поле)
Новости команд
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