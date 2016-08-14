Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Оренбург (мол) - Амкар (мол)
Оренбург (мол) - Амкар (мол): обзор матча 14 августа 2016
Оренбург (мол)
14.08.2016, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
3 : 3
Завершен
Амкар (мол)
7'
А. Бойко
64'
Д. Рудаков
83'
С. Сарсенов
44'
А. Гооге
48'
В. Чухланцев (П)
66'
В. Чухланцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург (мол) - Амкар (мол)
90'
Желтая карточка
Н. Ромащенко
90'
Желтая карточка
Р. Гусейнов
89'
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
Г. Бурков
Замена
С. Оплеснин
️️️️
В. Прилепин
85'
ГОЛ! 3:3!
С. Сарсенов
83'
79'
Желтая карточка
Г. Бурков
Желтая карточка
П. Пикин
73'
Замена
В. Калинин
️️️️
Д. Лесовский
73'
66'
Замена
А. Мелехов
️️️️
Т. Краев
66'
ГОЛ! 2:3!
В. Чухланцев
ГОЛ! 2:2!
Д. Рудаков
64'
Замена
А. Рыбкин
️️️️
А. Бойко
63'
Желтая карточка
С. Сарсенов
51'
48'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Чухланцев
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Гооге
ГОЛ! 1:0!
А. Бойко
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург (мол)
9
Александр Руденко
ВР
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
53
Виктор Черязов
ЦЗ
21
Павел Пикин
ЦЗ
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
7
Андрей Бойко
ЦП
77
Дмитрий Лесовский
ЦП
19
Сергей Митренко
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
68
Тимофей Краев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Оренбург (мол)
98
Владислав Довгопол
ВР
1
Владислав Трубицын
ВР
57
Владимир Переверзев
ЦП
99
Владислав Калинин
ЦП
19
Илья Алтышев
ЦП
89
Станислав Иванов
ЦП
44
Степан Оплеснин
ЦП
97
Андрей Рыбкин
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
80
Андрей Трунин
ЦП
44
Виктор Уренский
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
3-2-3-1-1
9
Руденко
21
Пикин
99
Прилепин
18
Криворучко
53
Черязов
70
Хайбуллин
7
Бойко
77
Лесовский
19
Митренко
17
Рудаков
11
Сарсенов
3-2-3-1-1
71
Красильников
24
Мосунов
29
Гусейнов
97
Аушев
59
Бурков
53
Жуковский
68
Краев
96
Чухланцев
11
Парамонов
7
Вазитдинов
70
Гооге
7
Бойко
97
Рыбкин
97
Рыбкин
7
Бойко
77
Лесовский
99
Калинин
99
Калинин
77
Лесовский
99
Прилепин
44
Оплеснин
44
Оплеснин
99
Прилепин
59
Бурков
51
Ромащенко
51
Ромащенко
59
Бурков
68
Краев
61
Мелехов
61
Мелехов
68
Краев
Остались в запасе
Оренбург (мол)
Амкар (мол)
57
Владимир Переверзев
ЦП
19
Илья Алтышев
ЦП
89
Станислав Иванов
ЦП
98
Владислав Довгопол
ВР
1
Владислав Трубицын
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
80
Андрей Трунин
ЦП
44
Виктор Уренский
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
57
Владимир Переверзев
ЦП
19
Илья Алтышев
ЦП
89
Станислав Иванов
ЦП
98
Владислав Довгопол
ВР
1
Владислав Трубицын
ВР
Остались в запасе
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
80
Андрей Трунин
ЦП
44
Виктор Уренский
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Оренбург (мол) - Амкар (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. «Ростов» потерпел поражение от «Оренбурга»
2017.05.20 16:05
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+