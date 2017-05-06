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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
Амкар (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 06 мая 2017
Амкар (мол)
06.05.2017, суббота, 09:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА (мол)
57'
А. Гордюшенко
89'
А. Анисимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
90'
Замена
А. Аванесян
️️️️
Х. Хосонов
89'
ГОЛ! 0:2!
А. Анисимов
88'
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
Т. Пухов
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
Н. Смецкой
87'
79'
Замена
О. Рубенис
️️️️
Н. Мацхарашвили
75'
Желтая карточка
М. Алибеков
Замена
А. Бушмин
️️️️
Т. Краев
72'
67'
Замена
А. Анисимов
️️️️
Д. Меренчуков
Замена
Н. Тарасов
️️️️
М. Кондрашов
65'
61'
Замена
Д. Неплюев
️️️️
С. Матвийчук
Замена
А. Мелехов
️️️️
А. Трунин
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Гордюшенко
56'
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
Н. Тикнизян
50'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
Замена
Н. Смецкой
️️️️
Б. Йовичич
46'
Замена
Д. Аржевитин
️️️️
А. Красильников
46'
Желтая карточка
Г. Бурков
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
80
Андрей Трунин
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
Главный тренер
Константин Парамонов
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
10
Дмитрий Меренчуков
ПАЗ
61
Кирилл Леонов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
Главный тренер
Александр Гришин
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
92
Данил Смирнов
ЦЗ
90
Егор Скрябин
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
94
Александр Бушмин
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
74
Александр Волков
ЦЗ
89
Данил Неплюев
ПЗ
71
Оскар Рубенис
ЛВ
18
Артем Аванесян
ЛВ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
3-4-2
71
Красильников
97
Аушев
24
Мосунов
59
Бурков
53
Жуковский
91
Филиппов
32
Йовичич
29
Гусейнов
80
Трунин
68
Краев
3-3-3-1
98
Овчинников
92
Станисавлевич
6
Козлов
99
Алибеков
10
Меренчуков
5
Матвийчук
21
Тикнизян
61
Леонов
80
Хосонов
72
Гордюшенко
7
Пухов
Смецкой
51
Ромащенко
51
Ромащенко
Смецкой
68
Краев
94
Бушмин
94
Бушмин
68
Краев
80
Трунин
61
Мелехов
61
Мелехов
80
Трунин
34
Кондрашов
2
Тарасов
2
Тарасов
34
Кондрашов
32
Йовичич
73
Смецкой
73
Смецкой
32
Йовичич
71
Красильников
16
Аржевитин
16
Аржевитин
71
Красильников
5
Матвийчук
89
Неплюев
89
Неплюев
5
Матвийчук
21
Тикнизян
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
21
Тикнизян
10
Меренчуков
26
Анисимов
26
Анисимов
10
Меренчуков
Мацхарашвили
71
Рубенис
71
Рубенис
Мацхарашвили
80
Хосонов
18
Аванесян
18
Аванесян
80
Хосонов
7
Пухов
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
7
Пухов
Остались в запасе
Амкар (мол)
ЦСКА (мол)
92
Данил Смирнов
ЦЗ
90
Егор Скрябин
ЦЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
Главный тренер
Константин Парамонов
74
Александр Волков
ЦЗ
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
92
Данил Смирнов
ЦЗ
90
Егор Скрябин
ЦЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
Остались в запасе
74
Александр Волков
ЦЗ
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Синяков
(Новосибирск)
Стадион:
Звезда
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