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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Амкар (мол)
Зенит (мол) - Амкар (мол): обзор матча 26 августа 2016
Зенит (мол)
26.08.2016, пятница, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
7 : 0
Завершен
Амкар (мол)
3'
Л. Мусаев
30'
С. Иванов
45'
А. Вяткин
49'
С. Крапухин
58'
С. Крапухин
62'
С. Иванов
90+1'
Е. Денисов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Амкар (мол)
ГОЛ с пенальти! 7:0!
Е. Денисов
90'
+1
84'
Желтая карточка
В. Чухланцев
80'
Желтая карточка
Х. Аушев
Замена
Ф. Шалимов
️️️️
А. Вяткин
80'
Замена
А. Некрасов
️️️️
С. Крапухин
79'
Замена
Е. Денисов
️️️️
Н. Андреев
79'
76'
Замена
Д. Аржевитин
️️️️
А. Красильников
74'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Н. Ромащенко
73'
Замена
А. Мелехов
️️️️
Е. Парамонов
Замена
С. Мареев
️️️️
Д. Круговой
73'
70'
Желтая карточка
Р. Гусейнов
68'
Желтая карточка
Е. Парамонов
Замена
Д. Майков
️️️️
Д. Пенчиков
68'
66'
Замена
М. Кондрашов
️️️️
А. Мосунов
Замена
Д. Плетнев
️️️️
С. Иванов
64'
ГОЛ! 6:0!
С. Иванов
62'
Замена
Д. Кириллов
️️️️
К. Котов
60'
59'
Замена
В. Уренский
️️️️
М. Жуковский
58'
Замена
А. Трунин
️️️️
Г. Бурков
ГОЛ! 5:0!
С. Крапухин
58'
57'
Замена
Т. Краев
️️️️
Г. Енев
ГОЛ! 4:0!
С. Крапухин
49'
ГОЛ! 3:0!
А. Вяткин
45'
ГОЛ! 2:0!
С. Иванов
30'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мусаев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
42
Константин Котов
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
96
Вадим Чухланцев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Зенит (мол)
31
Михаил Пономаренко
ВР
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
6
Илья Иванов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
78
Александр Некрасов
ЦФ
91
Егор Денисов
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
92
Данил Смирнов
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
80
Андрей Трунин
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
3-2-4-1
88
Рудаков
55
Вяткин
7
Андреев
3
Бугриев
3
Круговой
4
Пенчиков
42
Котов
8
Горулев
38
Мусаев
47
Иванов
36
Крапухин
3-2-3-1
71
Красильников
59
Бурков
97
Аушев
51
Ромащенко
24
Мосунов
53
Жуковский
96
Чухланцев
11
Парамонов
46
Енев
70
Гооге
55
Вяткин
84
Шалимов
84
Шалимов
55
Вяткин
36
Крапухин
78
Некрасов
78
Некрасов
36
Крапухин
7
Андреев
91
Денисов
91
Денисов
7
Андреев
3
Круговой
4
Мареев
4
Мареев
3
Круговой
4
Пенчиков
63
Майков
63
Майков
4
Пенчиков
47
Иванов
10
Плетнев
10
Плетнев
47
Иванов
42
Котов
61
Кириллов
61
Кириллов
42
Котов
11
Парамонов
61
Мелехов
61
Мелехов
11
Парамонов
51
Ромащенко
92
Смирнов
92
Смирнов
51
Ромащенко
24
Мосунов
34
Кондрашов
34
Кондрашов
24
Мосунов
53
Жуковский
44
Уренский
44
Уренский
53
Жуковский
59
Бурков
80
Трунин
80
Трунин
59
Бурков
46
Енев
68
Краев
68
Краев
46
Енев
71
Красильников
16
Аржевитин
16
Аржевитин
71
Красильников
Остались в запасе
Зенит (мол)
Амкар (мол)
31
Михаил Пономаренко
ВР
6
Илья Иванов
ЦП
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
31
Михаил Пономаренко
ВР
6
Илья Иванов
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Зенит (мол) - Амкар (мол)
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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