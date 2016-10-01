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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Амкар (мол)
Уфа (мол) - Амкар (мол): обзор матча 01 октября 2016
Уфа (мол)
01.10.2016, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
1 : 0
Завершен
Амкар (мол)
3'
А. Филин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
Р. Зарипов
90'
Замена
А. Валиахметов
️️️️
В. Виденеев
88'
73'
Замена
В. Уренский
️️️️
А. Мосунов
73'
Замена
А. Трунин
️️️️
М. Жуковский
63'
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
Г. Бурков
46'
Замена
А. Филиппов
️️️️
Т. Краев
Замена
Д. Зизенков
️️️️
И. Блинников
46'
Замена
М. Бородько
️️️️
Б. Сарнавский
46'
32'
Желтая карточка
В. Чухланцев
ГОЛ! 1:0!
А. Филин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
29
Богдан Сарнавский
ВР
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
96
Ренат Юсупов
ЦП
72
Валентин Виденеев
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
96
Вадим Чухланцев
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
77
Михаил Бородько
ВР
83
Егор Романовский
ЦЗ
75
Артем Надеев
ЦЗ
69
Никита Попов
ЦЗ
94
Азат Валиахметов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
77
Денис Зизенков
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
80
Андрей Трунин
ЦП
44
Виктор Уренский
ЦП
4-4-2
29
Сарнавский
57
Хазиев
78
Дивеев
25
Филин
13
Егоров
96
Юсупов
63
Зарипов
51
Криворог
72
Виденеев
66
Блинников
90
Журавлев
3-2-3-1-1
71
Красильников
59
Бурков
29
Гусейнов
97
Аушев
24
Мосунов
53
Жуковский
96
Чухланцев
68
Краев
11
Парамонов
7
Вазитдинов
70
Гооге
66
Блинников
77
Зизенков
77
Зизенков
66
Блинников
72
Виденеев
94
Валиахметов
94
Валиахметов
72
Виденеев
29
Сарнавский
77
Бородько
77
Бородько
29
Сарнавский
59
Бурков
51
Ромащенко
51
Ромащенко
59
Бурков
53
Жуковский
80
Трунин
80
Трунин
53
Жуковский
24
Мосунов
44
Уренский
44
Уренский
24
Мосунов
68
Краев
91
Филиппов
91
Филиппов
68
Краев
Остались в запасе
Уфа (мол)
Амкар (мол)
83
Егор Романовский
ЦЗ
75
Артем Надеев
ЦЗ
69
Никита Попов
ЦЗ
53
Глеб Ефимов
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
Главный тренер
Альберт Лукманов
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
83
Егор Романовский
ЦЗ
75
Артем Надеев
ЦЗ
69
Никита Попов
ЦЗ
53
Глеб Ефимов
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
Остались в запасе
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Альберт Лукманов
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Уфа (мол) - Амкар (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
Нефтяник
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