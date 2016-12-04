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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Оренбург (мол)
Амкар (мол) - Оренбург (мол): обзор матча 04 декабря 2016
Амкар (мол)
04.12.2016, воскресенье, 11:45
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
0 : 0
Завершен
Оренбург (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Оренбург (мол)
Замена
Г. Енев
️️️️
Т. Краев
85'
79'
Замена
И. Алтышев
️️️️
Д. Хайбуллин
78'
Замена
А. Рыбкин
️️️️
Д. Лесовский
Желтая карточка
Т. Краев
72'
68'
Желтая карточка
Д. Лесовский
Замена
Н. Смецкой
️️️️
В. Уренский
62'
Замена
М. Жуковский
️️️️
В. Чухланцев
46'
Замена
А. Трунин
️️️️
А. Мелехов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
59
Глеб Бурков
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
44
Виктор Уренский
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Оренбург (мол)
9
Александр Руденко
ВР
53
Виктор Черязов
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
54
Вадим Билюков
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
77
Дмитрий Лесовский
ЦП
89
Станислав Иванов
ЦП
19
Сергей Митренко
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
46
Георги Енев
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
80
Андрей Трунин
ЦП
Оренбург (мол)
1
Алексей Кеняйкин
ВР
21
Павел Пикин
ЦЗ
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
19
Илья Алтышев
ЦП
44
Степан Оплеснин
ЦП
99
Владислав Калинин
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
97
Андрей Рыбкин
ЦФ
4-1-4-1
71
Красильников
59
Бурков
34
Кондрашов
24
Мосунов
29
Гусейнов
91
Филиппов
96
Чухланцев
44
Уренский
68
Краев
11
Парамонов
61
Мелехов
3-2-3-1-1
9
Руденко
70
Хайбуллин
54
Билюков
18
Криворучко
53
Черязов
21
Кайков
77
Лесовский
89
Иванов
19
Митренко
17
Рудаков
11
Сарсенов
68
Краев
46
Енев
46
Енев
68
Краев
44
Уренский
73
Смецкой
73
Смецкой
44
Уренский
96
Чухланцев
53
Жуковский
53
Жуковский
96
Чухланцев
61
Мелехов
80
Трунин
80
Трунин
61
Мелехов
70
Хайбуллин
19
Алтышев
19
Алтышев
70
Хайбуллин
77
Лесовский
97
Рыбкин
97
Рыбкин
77
Лесовский
Остались в запасе
Амкар (мол)
Оренбург (мол)
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
21
Павел Пикин
ЦЗ
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
44
Степан Оплеснин
ЦП
99
Владислав Калинин
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
Остались в запасе
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Остались в запасе
21
Павел Пикин
ЦЗ
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
44
Степан Оплеснин
ЦП
99
Владислав Калинин
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Олег Веретенников
Статистика матча Амкар (мол) - Оренбург (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Руденко
(Калининград)
Стадион:
Звезда
Новости команд
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Амкар (мол)
Оренбург (мол)
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. «Ростов» потерпел поражение от «Оренбурга»
2017.05.20 16:05
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