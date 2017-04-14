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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Уфа (мол)
Амкар (мол) - Уфа (мол): обзор матча 14 апреля 2017
Амкар (мол)
14.04.2017, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
2 : 2
Завершен
Уфа (мол)
1'
Д. Хурцидзе
90'
Р. Гусейнов
45'
Р. Зарипов
85'
А. Шитов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Уфа (мол)
90'
+1
Желтая карточка
А. Шитов
90'
+1
Вторая желтая
А. Филин
Вторая желтая
Х. Аушев
90'
+1
90'
+1
Замена
В. Виденеев
️️️️
А. Власов
ГОЛ! 2:2!
Р. Гусейнов
90'
85'
ГОЛ! 1:2!
А. Шитов
82'
Замена
А. Шитов
️️️️
В. Журавлев
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
Е. Парамонов
78'
Замена
В. Разделкин
️️️️
А. Трунин
67'
Желтая карточка
Е. Парамонов
66'
Желтая карточка
Х. Аушев
64'
Замена
А. Мосунов
️️️️
Г. Бурков
58'
51'
Желтая карточка
А. Филин
45'
ГОЛ! 1:1!
Р. Зарипов
29'
Желтая карточка
Р. Зарипов
ГОЛ! 1:0!
Д. Хурцидзе
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
59
Глеб Бурков
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
80
Андрей Трунин
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
13
Артем Егоров
ЦЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
63
Радмир Зарипов
ЦП
91
Андрей Власов
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
66
Тимур Кутлусурин
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
94
Александр Бушмин
ЦЗ
90
Егор Скрябин
ЦЗ
40
Владислав Разделкин
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
44
Виктор Уренский
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
Уфа (мол)
75
Артем Надеев
ЦЗ
6
Егор Поздняков
ОП
72
Валентин Виденеев
ЦП
86
Даниэль Гумеров
ЦП
67
Артем Шитов
ЦФ
4-1-2-2-1
71
Красильников
59
Бурков
2
Тарасов
97
Аушев
29
Гусейнов
91
Филиппов
80
Трунин
11
Парамонов
7
Вазитдинов
10
Хурцидзе
70
Гооге
3-2-3-2
53
Ефимов
57
Хазиев
25
Филин
78
Дивеев
13
Егоров
18
Патрашко
63
Зарипов
91
Власов
51
Криворог
66
Кутлусурин
90
Журавлев
80
Трунин
40
Разделкин
40
Разделкин
80
Трунин
59
Бурков
24
Мосунов
24
Мосунов
59
Бурков
11
Парамонов
51
Ромащенко
51
Ромащенко
11
Парамонов
90
Журавлев
67
Шитов
67
Шитов
90
Журавлев
91
Власов
72
Виденеев
72
Виденеев
91
Власов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Уфа (мол)
94
Александр Бушмин
ЦЗ
73
Николай Смецкой
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
44
Виктор Уренский
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
90
Егор Скрябин
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
6
Егор Поздняков
ОП
75
Артем Надеев
ЦЗ
86
Даниэль Гумеров
ЦП
Главный тренер
Альберт Лукманов
Остались в запасе
94
Александр Бушмин
ЦЗ
73
Николай Смецкой
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
44
Виктор Уренский
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
90
Егор Скрябин
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Остались в запасе
6
Егор Поздняков
ОП
75
Артем Надеев
ЦЗ
86
Даниэль Гумеров
ЦП
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Альберт Лукманов
Статистика матча Амкар (мол) - Уфа (мол)
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Стадион:
Звезда
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