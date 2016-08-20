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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Урал (мол)
Амкар (мол) - Урал (мол): обзор матча 20 августа 2016
Амкар (мол)
20.08.2016, суббота, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
2 : 2
Завершен
Урал (мол)
21'
Н. Ромащенко
87'
Р. Гусейнов
14'
Э. Валиахметов
48'
С. Серченков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Урал (мол)
89'
Замена
Д. Дрожалкин
️️️️
М. Горин
Замена
Г. Енев
️️️️
Е. Парамонов
89'
88'
Замена
А. Голубцов
️️️️
А. Щербаков
ГОЛ! 2:2!
Р. Гусейнов
87'
86'
Замена
К. Решетников
️️️️
С. Серченков
82'
Замена
И. Корелин
️️️️
К. Кочнев
82'
Замена
Р. Шалин
️️️️
Р. Нисафутдинов
Замена
А. Трунин
️️️️
М. Жуковский
74'
70'
Замена
В. Блинов
️️️️
Э. Валиахметов
68'
Желтая карточка
Р. Нисафутдинов
66'
Желтая карточка
Р. Гавтадзе
60'
Замена
С. Подоксенов
️️️️
О. Сулейманов
Замена
М. Кондрашов
️️️️
А. Мосунов
60'
Замена
В. Уренский
️️️️
А. Мелехов
57'
48'
ГОЛ! 1:2!
С. Серченков
Замена
А. Мелехов
️️️️
Т. Краев
38'
ГОЛ! 1:1!
Н. Ромащенко
21'
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Валиахметов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
68
Тимофей Краев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
21
Дмитрий Боровков
ЦЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
80
Андрей Трунин
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
55
Павел Власенко
ЦЗ
36
Илья Корелин
ЦП
31
Владислав Блинов
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
73
Константин Решетников
ЦФ
52
Роман Шалин
ЦФ
3-2-3-1-1
71
Красильников
29
Гусейнов
24
Мосунов
51
Ромащенко
53
Жуковский
97
Аушев
68
Краев
96
Чухланцев
11
Парамонов
7
Вазитдинов
70
Гооге
3-2-2-2-1
97
Шубин
21
Боровков
40
Горин
22
Кочнев
17
Валиахметов
72
Сулейманов
62
Гавтадзе
53
Нисафутдинов
8
Серченков
90
Щербаков
10
Юсупов
24
Мосунов
34
Кондрашов
34
Кондрашов
24
Мосунов
Мелехов
44
Уренский
44
Уренский
Мелехов
68
Краев
61
Мелехов
61
Мелехов
68
Краев
53
Жуковский
80
Трунин
80
Трунин
53
Жуковский
11
Парамонов
46
Енев
46
Енев
11
Парамонов
22
Кочнев
36
Корелин
36
Корелин
22
Кочнев
8
Серченков
73
Решетников
73
Решетников
8
Серченков
53
Нисафутдинов
52
Шалин
52
Шалин
53
Нисафутдинов
90
Щербаков
43
Голубцов
43
Голубцов
90
Щербаков
17
Валиахметов
31
Блинов
31
Блинов
17
Валиахметов
40
Горин
4
Дрожалкин
4
Дрожалкин
40
Горин
72
Сулейманов
8
Подоксенов
8
Подоксенов
72
Сулейманов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Урал (мол)
92
Данил Смирнов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
55
Павел Власенко
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Остались в запасе
92
Данил Смирнов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Остались в запасе
55
Павел Власенко
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Погос Галстян
Статистика матча Амкар (мол) - Урал (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Бабаев
(Тобольск)
Стадион:
Звезда (запасное поле)
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