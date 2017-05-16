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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Арсенал Т (мол) - Амкар (мол)
Арсенал Т (мол) - Амкар (мол): обзор матча 16 мая 2017
Арсенал Т (мол)
16.05.2017, вторник, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
2 : 0
Завершен
Амкар (мол)
36'
Д. Буранов (П)
42'
А. Лобзин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал Т (мол) - Амкар (мол)
84'
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
Р. Гусейнов
76'
Желтая карточка
А. Филиппов
76'
Замена
А. Бушмин
️️️️
М. Жуковский
Замена
И. Веприков
️️️️
Я. Ивакин
76'
74'
Замена
Н. Смецкой
️️️️
Г. Бурков
67'
Желтая карточка
Е. Парамонов
Замена
Д. Максумов
️️️️
А. Мингазов
65'
Замена
Н. Голуб
️️️️
А. Лобзин
65'
62'
Замена
А. Трунин
️️️️
А. Гооге
60'
Замена
Т. Краев
️️️️
В. Разделкин
46'
Замена
М. Кондрашов
️️️️
А. Мосунов
46'
Замена
Н. Тарасов
️️️️
Р. Вазитдинов
ГОЛ! 2:0!
А. Лобзин
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Буранов
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал Т (мол)
31
Алексей Березин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
27
Артем Мингазов
ОП
88
Данила Буранов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
11
Никита Мельников
ЦФ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
40
Владислав Разделкин
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Арсенал Т (мол)
26
Илья Клементьев
ЦЗ
17
Джамшед Максумов
ЛВ
33
Игорь Веприков
ЦП
21
Никита Голуб
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Амкар (мол)
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
94
Александр Бушмин
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
73
Николай Смецкой
ЦП
80
Андрей Трунин
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
3-2-2-1-2
31
Березин
6
Рукас
80
Норматов
40
Борисов
5
Осипов
27
Мингазов
88
Буранов
88
Потапов
20
Ивакин
26
Лобзин
11
Мельников
3-3-2-1-1
71
Красильников
29
Гусейнов
24
Мосунов
97
Аушев
59
Бурков
91
Филиппов
53
Жуковский
40
Разделкин
11
Парамонов
7
Вазитдинов
70
Гооге
26
Лобзин
21
Голуб
21
Голуб
26
Лобзин
27
Мингазов
17
Максумов
17
Максумов
27
Мингазов
20
Ивакин
33
Веприков
33
Веприков
20
Ивакин
29
Гусейнов
51
Ромащенко
51
Ромащенко
29
Гусейнов
53
Жуковский
94
Бушмин
94
Бушмин
53
Жуковский
59
Бурков
73
Смецкой
73
Смецкой
59
Бурков
70
Гооге
80
Трунин
80
Трунин
70
Гооге
40
Разделкин
68
Краев
68
Краев
40
Разделкин
24
Мосунов
34
Кондрашов
34
Кондрашов
24
Мосунов
7
Вазитдинов
2
Тарасов
2
Тарасов
7
Вазитдинов
Остались в запасе
Арсенал Т (мол)
Амкар (мол)
26
Илья Клементьев
ЦЗ
9
Роман Изотов
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
26
Илья Клементьев
ЦЗ
9
Роман Изотов
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Арсенал Т (мол) - Амкар (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артем Катайкин
(Самара)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
Новости команд
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Арсенал Т (мол)
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