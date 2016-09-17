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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Амкар (мол)
Ахмат (мол) - Амкар (мол): обзор матча 17 сентября 2016
Ахмат (мол)
17.09.2016, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
3 : 1
Завершен
Амкар (мол)
46'
И. Умаев
55'
И. Муслуев
57'
И. Умаев
82'
А. Гооге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Амкар (мол)
Замена
К. Магамаев
️️️️
А. Адамов
90'
Замена
А. Магамаев
️️️️
Ч. Магомадов
85'
Замена
Р. Исаев
️️️️
А. Бацуев
82'
82'
ГОЛ! 3:1!
А. Гооге
78'
Замена
А. Мелехов
️️️️
Г. Енев
75'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
А. Мосунов
73'
Замена
В. Уренский
️️️️
Г. Бурков
73'
Замена
Е. Парамонов
️️️️
М. Жуковский
Замена
Б. Адамов
️️️️
И. Умаев
73'
64'
Замена
Д. Аржевитин
️️️️
А. Красильников
59'
Замена
А. Трунин
️️️️
Р. Вазитдинов
59'
Замена
Р. Гусейнов
️️️️
Т. Краев
ГОЛ! 3:0!
И. Умаев
57'
ГОЛ! 2:0!
И. Муслуев
55'
Замена
А. Хусаинов
️️️️
М. Джабраилов
46'
Замена
Т. Мальсагов
️️️️
А. Кадыров
46'
ГОЛ! 1:0!
И. Умаев
46'
Желтая карточка
А. Кадыров
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
95
Идрис Муслуев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
24
Магомед-Эми Джабраилов
ЦП
49
Халид Исмаилов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Идигов
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
68
Тимофей Краев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ахмат (мол)
97
Хамзат Насуров
ВР
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
15
Турпал-Али Мальсагов
ЛЗ
92
Керим Магамаев
ЦЗ
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
53
Билал Умаров
ЦП
98
Адам Абдурахманов
ЦП
66
Беслан Адамов
ЦП
88
Аюб Магамаев
ЦП
64
Раджаб Исаев
ЦФ
39
Али Хусаинов
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
80
Андрей Трунин
ЦП
44
Виктор Уренский
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
4-1-2-3
88
Гудиев
95
Магомадов
40
Шахтиев
95
Муслуев
95
Адамов
95
Бацуев
24
Джабраилов
49
Исмаилов
95
Кадыров
10
Кадыров
10
Умаев
3-2-3-1-1
71
Красильников
97
Аушев
59
Бурков
24
Мосунов
51
Ромащенко
53
Жуковский
68
Краев
96
Чухланцев
46
Енев
7
Вазитдинов
70
Гооге
95
Бацуев
64
Исаев
64
Исаев
95
Бацуев
24
Джабраилов
39
Хусаинов
39
Хусаинов
24
Джабраилов
10
Умаев
66
Адамов
66
Адамов
10
Умаев
95
Адамов
92
Магамаев
92
Магамаев
95
Адамов
95
Кадыров
15
Мальсагов
15
Мальсагов
95
Кадыров
95
Магомадов
88
Магамаев
88
Магамаев
95
Магомадов
7
Вазитдинов
80
Трунин
80
Трунин
7
Вазитдинов
68
Краев
29
Гусейнов
29
Гусейнов
68
Краев
59
Бурков
44
Уренский
44
Уренский
59
Бурков
24
Мосунов
92
Смирнов
92
Смирнов
24
Мосунов
53
Жуковский
11
Парамонов
11
Парамонов
53
Жуковский
46
Енев
61
Мелехов
61
Мелехов
46
Енев
71
Красильников
16
Аржевитин
16
Аржевитин
71
Красильников
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
53
Билал Умаров
ЦП
98
Адам Абдурахманов
ЦП
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
97
Хамзат Насуров
ВР
Главный тренер
Руслан Идигов
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
53
Билал Умаров
ЦП
98
Адам Абдурахманов
ЦП
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
97
Хамзат Насуров
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Руслан Идигов
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Ахмат (мол) - Амкар (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Шамара
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
им. С.Билимханова
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