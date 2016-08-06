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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Анжи (мол)
Амкар (мол) - Анжи (мол): обзор матча 06 августа 2016
Амкар (мол)
06.08.2016, суббота, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
1 : 1
Завершен
Анжи (мол)
58'
А. Гооге
90'
М. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Анжи (мол)
Замена
В. Уренский
️️️️
Т. Краев
90'
Замена
М. Кондрашов
️️️️
Е. Парамонов
90'
90'
ГОЛ! 1:1!
М. Магомедов
Замена
А. Мелехов
️️️️
В. Чухланцев
82'
Замена
А. Трунин
️️️️
А. Гооге
82'
69'
Замена
Н. Джарулаев
️️️️
М. Саидов
62'
Замена
М. Магомедов
️️️️
Т. Рамазанов
ГОЛ! 1:0!
А. Гооге
58'
Желтая карточка
Р. Вазитдинов
34'
Желтая карточка
Х. Аушев
28'
15'
Замена
Т. Рамазанов
️️️️
Ч. Агабалаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
11
Евгений Парамонов
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Анжи (мол)
16
Юрий Шафинский
ВР
44
Багаутдин Рикматуллаев
ЦЗ
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
68
Роман Ходаковский
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Амкар (мол)
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
80
Андрей Трунин
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
Анжи (мол)
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
3-2-3-1-1
71
Красильников
97
Аушев
24
Мосунов
29
Гусейнов
53
Жуковский
59
Бурков
11
Парамонов
68
Краев
96
Чухланцев
7
Вазитдинов
70
Гооге
3-4-1-2
16
Шафинский
44
Рикматуллаев
74
Донцов
4
Белов
49
Кузьмин
22
Юсупов
78
Патахов
68
Ходаковский
70
Агабалаев
9
Алиев
59
Саидов
68
Краев
44
Уренский
44
Уренский
68
Краев
11
Парамонов
34
Кондрашов
34
Кондрашов
11
Парамонов
96
Чухланцев
61
Мелехов
61
Мелехов
96
Чухланцев
70
Гооге
80
Трунин
80
Трунин
70
Гооге
70
Агабалаев
64
Рамазанов
64
Рамазанов
70
Агабалаев
Рамазанов
7
Магомедов
7
Магомедов
Рамазанов
59
Саидов
45
Джарулаев
45
Джарулаев
59
Саидов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Анжи (мол)
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Михаил Маркаров
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Михаил Маркаров
Статистика матча Амкар (мол) - Анжи (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Худорожков
(Пермь)
Стадион:
Звезда (запасное поле)
Новости команд
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Амкар (мол)
Анжи (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
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