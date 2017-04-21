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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Амкар (мол)
Локомотив (мол) - Амкар (мол): обзор матча 21 апреля 2017
Локомотив (мол)
21.04.2017, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
4 : 1
Завершен
Амкар (мол)
45'
А. Галаджан (П)
48'
Н. Дорофеев
75'
Р. Тугарев (П)
90+4'
И. Вагабов
70'
М. Жуковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Амкар (мол)
ГОЛ! 4:1!
И. Вагабов
90'
+4
Замена
М. Богатырев
️️️️
П. Ковалёв
86'
Замена
М. Чиканчи
️️️️
Р. Тугарев
84'
Замена
Н. Поярков
️️️️
Д. Рыбчинский
84'
81'
Вторая желтая
Н. Тарасов
Замена
А. Вульфов
️️️️
И. Галанин
80'
77'
Желтая карточка
Н. Тарасов
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Тугарев
75'
74'
Желтая карточка
А. Бушмин
72'
Вторая желтая
М. Жуковский
70'
ГОЛ! 2:1!
М. Жуковский
68'
Желтая карточка
М. Жуковский
Замена
И. Шаров
️️️️
Н. Дорофеев
67'
Замена
И. Вагабов
️️️️
А. Галаджан
63'
60'
Желтая карточка
В. Разделкин
Желтая карточка
И. Галанин
60'
Замена
Д. Куликов
️️️️
Д. Ндинга
58'
56'
Замена
А. Бушмин
️️️️
Е. Скрябин
ГОЛ! 2:0!
Н. Дорофеев
48'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Галаджан
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
88
Иван Галанин
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Амкар (мол)
95
Денис Вамбольт
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
90
Егор Скрябин
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
11
Евгений Парамонов
ЦП
40
Владислав Разделкин
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Локомотив (мол)
13
Максим Богатырев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
58
Даниил Феоктистов
ЦЗ
96
Александр Вульфов
ОП
6
Святослав Мурадов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
68
Георгий Кюрджиев
ЦП
17
Иван Шаров
ПП
9
Ислам Вагабов
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
94
Александр Бушмин
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
80
Андрей Трунин
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
4-2-3-1
74
Ковалёв
84
Лысов
95
Губочкин
27
Магкеев
73
Рахмонов
88
Галанин
88
Ндинга
8
Тугарев
89
Дорофеев
20
Рыбчинский
57
Галаджан
3-3-2-1-1
95
Вамбольт
90
Скрябин
2
Тарасов
24
Мосунов
59
Бурков
91
Филиппов
53
Жуковский
11
Парамонов
40
Разделкин
7
Вазитдинов
70
Гооге
89
Дорофеев
17
Шаров
17
Шаров
89
Дорофеев
88
Галанин
96
Вульфов
96
Вульфов
88
Галанин
57
Галаджан
9
Вагабов
9
Вагабов
57
Галаджан
8
Тугарев
23
Чиканчи
23
Чиканчи
8
Тугарев
74
Ковалёв
13
Богатырев
13
Богатырев
74
Ковалёв
20
Рыбчинский
16
Поярков
16
Поярков
20
Рыбчинский
88
Ндинга
25
Куликов
25
Куликов
88
Ндинга
90
Скрябин
94
Бушмин
94
Бушмин
90
Скрябин
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Амкар (мол)
58
Даниил Феоктистов
ЦЗ
68
Георгий Кюрджиев
ЦП
6
Святослав Мурадов
ОП
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
80
Андрей Трунин
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
71
Анатолий Красильников
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
58
Даниил Феоктистов
ЦЗ
68
Георгий Кюрджиев
ЦП
6
Святослав Мурадов
ОП
13
Илья Рубцов
ЦФ
Остались в запасе
80
Андрей Трунин
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
71
Анатолий Красильников
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Локомотив (мол) - Амкар (мол)
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Павел Пантелеев
(Тула)
Стадион:
Локомотив-Перово
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