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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Нижний Новгород
Роман Евгеньев
Новости
€ 800 тыс
Роман Евгеньев - новости
Нижний Новгород
23 февраля 1999 (27)
#4 | Защитник
190 см | 80 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Экс-защитник сборной России перешел в «Пари НН»
24 июня
2
«Крылья Советов» избавились от экс-защитника сборной России
24 июня
1
Назван клуб РПЛ, в который может перейти защитник «Крыльев» с опытом игры за сборную России
2025.12.09 10:44
1
«Крылья» могут расстаться с защитником, игравшим за сборную России
2025.11.28 09:47
2
Опубликована сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.11.25 15:25
1
Фанат «Чарльтона» запросил у клуба трансфер российского защитника
2025.06.21 10:18
2
Троих игроков «Крыльев Советов» хотят проверить на детекторе лжи после 2:5 от «Пари НН»
2025.05.16 15:17
8
Видео
Радимов – о комичном голе Дзюбы: «Надеюсь, это действительно невысокий уровень защитника, а не нечто иное»
2024.11.03 22:55
3
Опубликована сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.09.16 16:09
1
«Динамо» и «Локомотив» поспорят за двух футболистов «Крыльев Советов»
2023.06.03 10:33
5
Шесть футболистов близки к уходу из «Крыльев Советов»
2023.05.15 12:55
11
«Локомотив» выбирает между двумя российскими центральными защитниками
2023.04.10 14:15
Евгеньев извинился за разгром «Крыльев» от ЦСКА
2023.03.12 19:47
Фото
«Крылья Советов» продлили контракт с Евгеньевым
2023.01.27 22:56
2
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Крыльев Советов». Евгеньев – в основе самарцев
2022.08.07 16:18
Фото
«Крылья Советов» бесплатно подписали Евгеньева
2022.07.15 17:30
3
«Слишком много косячил». В «Динамо» объяснили, почему не стали удерживать Евгеньева
2022.07.15 07:28
2
Евгеньев находится в расположении «Крыльев Советов». Он провел всю карьеру в «Динамо»
2022.07.05 12:42
6
Евгеньев может перейти в «Крылья Советов». Сегодня он стал свободным агентом
2022.06.30 22:37
1
Евгеньев покинул «Динамо». Он провел в клубе всю карьеру
2022.06.30 20:35
5
«Динамо» предложило Евгеньеву новый контракт и может купить Кузьмичева у «Урала» за 2 миллиона
2022.06.06 16:18
1
Евгеньев близок к продлению контракта с «Динамо»
2022.02.08 00:17
5
Фото
Лантратов, Евгеньев и Чалов – в символической сборной третьего тура Кубка России
2021.10.28 21:38
2
«СЭ»: «Динамо» предложило Евгеньеву и Грулеву новые контракты
2021.10.14 23:33
Видео
Евгеньев после поражения от «Крыльев Советов» уехал со стадиона на «пятерке»
2021.10.02 20:17
11
Шварц: «Евгеньев – важная часть «Динамо». У меня не было мыслей по его трансферу в ЦСКА»
2021.08.19 16:47
4
«Динамо» не может договориться с Евгеньевым и Грулевым о продлении контрактов. У клуба требуют по 8-10 миллионов агентских
2021.08.12 19:59
38
Евгеньев – о сборной России: «Если будет необходимо сыграть в атаке, то я готов»
2021.06.12 08:58
6
Евгеньев прибыл в расположение сборной России
2021.06.11 18:29
Черчесов: «Самошников до сих пор травмирован, поэтому Евгеньева заявили»
2021.06.11 14:30
1
2
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