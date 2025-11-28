Введите ваш ник на сайте
  «Крылья» могут расстаться с защитником, игравшим за сборную России

«Крылья» могут расстаться с защитником, игравшим за сборную России

Сегодня, 09:47
1

Защитник Роман Евгеньев может покинуть «Крылья Советов» летом.

В августе клуб переподписал с игроком контракт, срок которого истекал в конце текущего сезона.

При этом зарплата защитника сократилась с 4 до 2 миллионов рублей в месяц, но появилась опция продления договора еще на 1 год. Как клуб, так и сам футболист, могут отказаться ее активировать будущим летом.

  • В этом сезоне 26-летний Евгеньев провел за «Крылья Советов» 10 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
  • Защитник сыграл 2 матча за сборную России.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Евгеньев Роман
odessakmv
1764316188
тащите лучше 4-5 игроков в школе Чертаново за те же деньги, толку будет больше
Ответить
