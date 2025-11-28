«Крылья» могут расстаться с защитником, игравшим за сборную России

Защитник Роман Евгеньев может покинуть «Крылья Советов» летом.
В августе клуб переподписал с игроком контракт, срок которого истекал в конце текущего сезона.
При этом зарплата защитника сократилась с 4 до 2 миллионов рублей в месяц, но появилась опция продления договора еще на 1 год. Как клуб, так и сам футболист, могут отказаться ее активировать будущим летом.
- В этом сезоне 26-летний Евгеньев провел за «Крылья Советов» 10 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Защитник сыграл 2 матча за сборную России.