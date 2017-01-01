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    Евгеньев вызван в сборную России на Евро вместо Мостового

    Стало известно, кто заменит Андрея Мостового в заявке сборной России на Евро-2020 после того, как у футболиста выявили коронавирус.

    Вместо хавбека «Зенита» в национальную команду вызван защитник «Динамо» Роман Евгеньев, сообщает пресс-служба сборной России.

    • Евгеньев провел 27 матчей в минувшем сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал ассист.
    • Сборная России 12 июня стартует на Евро-2020.
    • В 1-м туре группового этапа команда сыграет с Бельгией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 11:56
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1008

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      а представьте, чтоб мы делали, если б ковидом заболел наше капитан....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18256

      vladimir-7 > Хейтер Аларм 1 час назад

      А если бы ЛЫСЫЙ заболел и ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Юра мы всеPro > Хейтер Аларм 19 минут назад

      Он болеет, только диагноз серьезней.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1610

      Romio-xxx > Хейтер Аларм 2 минуты назад

      Кутепова вместо него бы взяли)))

      0
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      Рейтинг: +18256

      vladimir-7 2 часа назад

      Все игроки были вместе, теперь надо всех перепроверять на заражение коронавирусом и от куда игрок мог заразиться, когда все игроки были
      полностью ограничены в общении с внешними людьми. Может быть,это
      сопливый Киркоров инфекцию приволок?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1008

      Хейтер Аларм > vladimir-7 2 часа назад

      ахах, походу рил киркор)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7171

      FanatSerj 2 часа назад

      Не мытьем так катанием всё же попал, поздравляю Евгеньева ))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +613

      кран 2 часа назад

      Обидно за Мостового...
      Шанс Евгеньеву)

      4
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      Рейтинг: +1008

      Хейтер Аларм > кран 2 часа назад

      шанса не будет, челик на скамейке просидит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3178

      neim > Хейтер Аларм 1 час назад

      Конечно просидит. Как защитник может заменить полузащитника ?
      Я один не понимаю этого, или тренеры сборной тоже ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1008

      Хейтер Аларм > neim 34 минуты назад

      да все в принципе понятно: паркуем автобус из 8 защитников, головин и шлюба в атаке, поэтому вместо мостового евгеньев, а не условный смолов

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