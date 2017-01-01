Евгеньев вызван в сборную России на Евро вместо Мостового

а представьте, чтоб мы делали, если б ковидом заболел наше капитан....
Стало известно, кто заменит Андрея Мостового в заявке сборной России на Евро-2020 после того, как у футболиста выявили коронавирус.
Вместо хавбека «Зенита» в национальную команду вызван защитник «Динамо» Роман Евгеньев, сообщает пресс-служба сборной России.
- Евгеньев провел 27 матчей в минувшем сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал ассист.
- Сборная России 12 июня стартует на Евро-2020.
- В 1-м туре группового этапа команда сыграет с Бельгией.