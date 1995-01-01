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    Евгеньев близок к продлению контракта с «Динамо»

    Защитник Роман Евгеньев договорился с «Динамо» о заключении нового соглашения.

    По информации «СЭ», стороны должны продлить контракт в ближайшие дни.

    Не исключено, что после этого 22-летний футболист уйдет в аренду для получения стабильной игровой практики.

    • Евгеньев – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 1 гол в 10 матчах.
    • Контракт игрока с клубом истекает в июне этого года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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