Евгеньев близок к продлению контракта с «Динамо»

Защитник Роман Евгеньев договорился с «Динамо» о заключении нового соглашения.

По информации «СЭ», стороны должны продлить контракт в ближайшие дни.

Не исключено, что после этого 22-летний футболист уйдет в аренду для получения стабильной игровой практики.

Евгеньев – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 1 гол в 10 матчах.

Контракт игрока с клубом истекает в июне этого года.

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