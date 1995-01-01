Евгеньев близок к продлению контракта с «Динамо»

Защитник Роман Евгеньев договорился с «Динамо» о заключении нового соглашения.
По информации «СЭ», стороны должны продлить контракт в ближайшие дни.
Не исключено, что после этого 22-летний футболист уйдет в аренду для получения стабильной игровой практики.
- Евгеньев – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 1 гол в 10 матчах.
- Контракт игрока с клубом истекает в июне этого года.
Экс-защитник «Динамо» Морозов близок к переходу в словенский «Целе»
17-летний Зазвонкин подписал профессиональный контракт с «Динамо». В декабре он хотел уйти в «Крылья»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.