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    Евгеньев – о сборной России: «Если будет необходимо сыграть в атаке, то я готов»

    Центральный защитник «Динамо» Роман Евгеньев рассказал о готовности сыграть за сборную России на другой позиции.

    – Роман, вы в итоге оказались в заявке сборной России на чемпионат Европы. С какими ощущениями узнали об этом?

    – Конечно, я счастлив, что меня вызвали в команду. Буду делать все возможное, чтобы помочь сборной. Жаль, что Андрей выбыл из заявки. Желаю ему здоровья!

    – В случае необходимости готовы поменять игровую позицию?

    – Где тренеры скажут, там и буду играть. Но мне кажется, что кроме позиции центрального защитника, меня нигде не рассматривают.

    – Илья Кутепов в «Спартаке» из центрального защитника на несколько матчей превратился в нападающего. Почему и нет?

    – Вряд ли Станислав Саламович видит меня в атакующей линии. Но если это будет необходимо, то я готов выйти и помочь команде.

    Наверное, позиция крайнего нападающего для меня будет проблематичной, здесь точно будет тяжело сыграть.

    В детстве же я начинал играть нападающим, а когда становился выше ростом, то начал смещаться ниже – сначала под нападающими, потом выходил в опорной зоне, и, в конце концов, оказался в центре обороны.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2305

      Иван Петров 1986 1 час назад

      И жнец и дуде игрец. Ты сам то понял, что говоришь?

      0
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      Рейтинг: +4986

      BarStep 2 часа назад

      Я бы на матч с Бельгией выставил бы вот такой состав:
      Дюпин
      Семенов, Евгеньев - ЦЗ
      Фернандес, Караваев - КЗ
      Головин, Кузяев, Баринов, Черышев - в полузащите, причём Головин свободным художником
      Дзюба, Соболев - в атаке, причём Артёму сыграть оттянутого напа, а в штрафную отправить Соболева.., мож чего-нибудь наныряет..

      P.S. Бельгийцы уже не те, что были даже года два назад, с этим составом на излёте их функционала можно и нужно играть ..

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      Рейтинг: +4986

      BarStep > BarStep 36 минут назад

      Но Черчесов выставит:
      Шунин
      Джикия, Семенов, Дивеев, Жирков, Фернандес
      Головин, Оздоев, Зобнин, Ионов
      Дзюба
      Может быть вместо Дивеева будет Баринов..

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      Рейтинг: +22888

      silver29 > BarStep 13 минут назад

      Глупо выставлять двух напов с одинаковой игрой , да еще с Бельгией ((( Не думаю, что они позволят бесконтрольно тереться около своей штрафной в надежде на навесы.

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      Рейтинг: +4986

      BarStep > silver29 4 минуты назад

      Нее, в моей схеме, - Дзюба форвард номинальный. Его задача в силовой манере принимать мяч, бороться за отскоки и отдавать передачи на тех же Головина, Кузяева до штрафной, а Соболев, со своим молодым задором, пусть бьется в штрафной

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