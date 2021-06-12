Евгеньев – о сборной России: «Если будет необходимо сыграть в атаке, то я готов»

Центральный защитник «Динамо» Роман Евгеньев рассказал о готовности сыграть за сборную России на другой позиции.

– Роман, вы в итоге оказались в заявке сборной России на чемпионат Европы. С какими ощущениями узнали об этом?

– Конечно, я счастлив, что меня вызвали в команду. Буду делать все возможное, чтобы помочь сборной. Жаль, что Андрей выбыл из заявки. Желаю ему здоровья!

– В случае необходимости готовы поменять игровую позицию?

– Где тренеры скажут, там и буду играть. Но мне кажется, что кроме позиции центрального защитника, меня нигде не рассматривают.

– Илья Кутепов в «Спартаке» из центрального защитника на несколько матчей превратился в нападающего. Почему и нет?

– Вряд ли Станислав Саламович видит меня в атакующей линии. Но если это будет необходимо, то я готов выйти и помочь команде.

Наверное, позиция крайнего нападающего для меня будет проблематичной, здесь точно будет тяжело сыграть.

В детстве же я начинал играть нападающим, а когда становился выше ростом, то начал смещаться ниже – сначала под нападающими, потом выходил в опорной зоне, и, в конце концов, оказался в центре обороны.