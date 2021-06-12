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  • Евгеньев – о сборной России: «Если будет необходимо сыграть в атаке, то я готов»

Евгеньев – о сборной России: «Если будет необходимо сыграть в атаке, то я готов»

12 июня 2021, 08:58
6

Центральный защитник «Динамо» Роман Евгеньев рассказал о готовности сыграть за сборную России на другой позиции.

– Роман, вы в итоге оказались в заявке сборной России на чемпионат Европы. С какими ощущениями узнали об этом?

– Конечно, я счастлив, что меня вызвали в команду. Буду делать все возможное, чтобы помочь сборной. Жаль, что Андрей выбыл из заявки. Желаю ему здоровья!

– В случае необходимости готовы поменять игровую позицию?

– Где тренеры скажут, там и буду играть. Но мне кажется, что кроме позиции центрального защитника, меня нигде не рассматривают.

– Илья Кутепов в «Спартаке» из центрального защитника на несколько матчей превратился в нападающего. Почему и нет?

– Вряд ли Станислав Саламович видит меня в атакующей линии. Но если это будет необходимо, то я готов выйти и помочь команде.

Наверное, позиция крайнего нападающего для меня будет проблематичной, здесь точно будет тяжело сыграть.

В детстве же я начинал играть нападающим, а когда становился выше ростом, то начал смещаться ниже – сначала под нападающими, потом выходил в опорной зоне, и, в конце концов, оказался в центре обороны.

Источник: «Р-Спорт»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Евгеньев Роман
Комментарии (6)
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BarStep
1623481118
Я бы на матч с Бельгией выставил бы вот такой состав: Дюпин Семенов, Евгеньев - ЦЗ Фернандес, Караваев - КЗ Головин, Кузяев, Баринов, Черышев - в полузащите, причём Головин свободным художником Дзюба, Соболев - в атаке, причём Артёму сыграть оттянутого напа, а в штрафную отправить Соболева.., мож чего-нибудь наныряет.. P.S. Бельгийцы уже не те, что были даже года два назад, с этим составом на излёте их функционала можно и нужно играть ..
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Иван Петров 1986
1623486442
И жнец и дуде игрец. Ты сам то понял, что говоришь?
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Давид59
1623492137
Заменил Мостового? Бред. Мостовой - нападающий. Усатый, взяв Евгеньева, убрал из сборной одну позицию нападающего.
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Вомбат
1623492469
Если будет необходимо выпускать такого увальня, как Евгеньев, значит дело швах.
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