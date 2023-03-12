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    Евгеньев извинился за разгром «Крыльев» от ЦСКА

    Защитник «Крыльев Советов» Роман Евгеньев высказался после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:4).

    «Приносим извинения болельщикам за такую игру. Сегодня мы допустили много ошибок, не смогли изменить ход матча и в итоге крупно уступили. Понимаем эмоции болельщиков — после таких игр вряд ли можно подобрать нормальные слова. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нас сегодня — и на стадионе, и у экранов. Мы всегда чувствуем вашу поддержку, она максимально важна для нас», – сказал игрок.

    • В марте команды сыграют между собой еще дважды – в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    12.03.2023 19:47
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