Евгеньев извинился за разгром «Крыльев» от ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Роман Евгеньев высказался после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:4).

«Приносим извинения болельщикам за такую игру. Сегодня мы допустили много ошибок, не смогли изменить ход матча и в итоге крупно уступили. Понимаем эмоции болельщиков — после таких игр вряд ли можно подобрать нормальные слова. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нас сегодня — и на стадионе, и у экранов. Мы всегда чувствуем вашу поддержку, она максимально важна для нас», – сказал игрок.

В марте команды сыграют между собой еще дважды – в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

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