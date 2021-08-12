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  • «Динамо» не может договориться с Евгеньевым и Грулевым о продлении контрактов. У клуба требуют по 8-10 миллионов агентских

«Динамо» не может договориться с Евгеньевым и Грулевым о продлении контрактов. У клуба требуют по 8-10 миллионов агентских

12 августа 2021, 19:59
38

Будущее защитника Романа Евгеньева и хавбека Вячеслава Грулева в «Динамо» находится под вопросом.

По информации «СЭ», у обоих футболистов через год истекают контракты с клубом, и возникли трудности в переговорах касательно их продления.

У сторон нет разногласий по зарплатам, однако не удается найти компромисс по сумме агентских выплат или подъемных.

У «Динамо» требуют по 8-10 миллионов евро за каждого игрока, а клуб не хочет идти на такие траты, считая, что воспитанники также должны быть заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Однако агенты Евгеньева и Грулева не намерены уступать, зная, что в РПЛ высокий спрос на молодых футболистов с российским паспортом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Грулев Вячеслав Евгеньев Роман
Комментарии (38)
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acor94
1628788050
а зачем игрокам агенты? если бы я играл за динамо и услышал, что мой агент хочет получить 8 миллионов просто за то что ставлю подпись с клубом который мне нравится и за который я хочу играть, я бы на *** послал агента и подписал договор сам без посредников.
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Олег1204
1628788288
не добившись ничего требуют деньгу на уровне звезд, крч двоих уже можно списывать, их будущее это условный Урал, Крылья
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Skull_Boy
1628788374
Вот такой российский футбол, хоть кто-то один заиграл так сразу давайте бабло, а то уйдем и теперь понятно почему в каждом клубе Европы на каждой позиции 3-4 футболиста кто-то рявкнул так иди на х-й сразу, есть другие, а у нас сюси пуси
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Боцман59rus
1628789277
_ _ и это все на фоне очень изысканой игры наших в европе, причем третий год, совсем берега попутали???? смотрю рубин и думаю вот как так то, это не футбол, это похоронная процессия
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portero
1628789456
пора потолок агентским рэкитирам вводить
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САДЫЧОК
1628790966
Агенты-это Зло нашего футбола ! Они лоббируют лимит и диктуют тренерам и командам свои условия . Нужно уголовно ограничить процент агентов в десятки раз !
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lysenkoff
1628791242
Они стоят меньше вместе взятые, что-то агенты уже с жиру бесятся...
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Иван Петров 1986
1628792702
Вот из за этого наш футбол в глубокой жопе.
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paracetamol
1628794567
Ничё агенты пасти раззявили... Не давать никера бездельникам!
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Dinamikk
1628800966
Никогда не понимал, что делает в футболе эта шайка бездельников и рвачей. Почему изначально в скаутской службе клубов не были заведены специальные люди которые отвечают за все эти вопросы и защищают интересы клубов. Хотя уже поздно чему либо удивляться, лучший футболист мира уходит бесплатно как свободный агент, это приговор селекционной клубной инфраструктуре.
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