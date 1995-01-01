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    «Динамо» не может договориться с Евгеньевым и Грулевым о продлении контрактов. У клуба требуют по 8-10 миллионов агентских

    Будущее защитника Романа Евгеньева и хавбека Вячеслава Грулева в «Динамо» находится под вопросом.

    По информации «СЭ», у обоих футболистов через год истекают контракты с клубом, и возникли трудности в переговорах касательно их продления.

    У сторон нет разногласий по зарплатам, однако не удается найти компромисс по сумме агентских выплат или подъемных.

    У «Динамо» требуют по 8-10 миллионов евро за каждого игрока, а клуб не хочет идти на такие траты, считая, что воспитанники также должны быть заинтересованы в продолжении сотрудничества.

    Однако агенты Евгеньева и Грулева не намерены уступать, зная, что в РПЛ высокий спрос на молодых футболистов с российским паспортом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии19
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      Рейтинг: +783

      lysenkoff 18 минут назад

      Они стоят меньше вместе взятые, что-то агенты уже с жиру бесятся...

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      Рейтинг: +7923

      САДЫЧОК 22 минуты назад

      Агенты-это Зло нашего футбола ! Они лоббируют лимит и диктуют тренерам и командам свои условия . Нужно уголовно ограничить процент агентов в десятки раз !

      2
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      Рейтинг: +9219

      Вомбат 23 минуты назад

      За такую игру, какую наши команды сейчас демонстрируют, игроки должны получить зарплату ниже средней по стране, а вопросом зачем этим кривоногим агенты и откуда они взялись должна заниматься прокуратура.

      1
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      Рейтинг: +999

      sерж 24 минуты назад

      Однако агенты Евгеньева и Грулева не намерены уступать, зная, что в РПЛ высокий спрос на молодых футболистов с российским паспортом.
      Эти агенты лучше бы их в топ чемпионат пристроили, хотя кроме бабла им ничего ни нужно

      1
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      Рейтинг: +1193

      R_a_i_n 34 минуты назад

      ВОт от кого нужно избавляться в первую очередь. Как присоски присосались к халяве.

      1
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      Рейтинг: +50337

      portero 48 минут назад

      пора потолок агентским рэкитирам вводить

      2
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      Рейтинг: +24524

      Боцман59rus 51 минуту назад

      _ _ и это все на фоне очень изысканой игры наших в европе, причем третий год, совсем берега попутали????
      смотрю рубин и думаю вот как так то, это не футбол, это похоронная процессия

      2
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      Рейтинг: +12664

      Skull_Boy 1 час назад

      Вот такой российский футбол, хоть кто-то один заиграл так сразу давайте бабло, а то уйдем и теперь понятно почему в каждом клубе Европы на каждой позиции 3-4 футболиста кто-то рявкнул так иди на х-й сразу, есть другие, а у нас сюси пуси

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      Рейтинг: +1067

      Олег1204 1 час назад

      не добившись ничего требуют деньгу на уровне звезд, крч двоих уже можно списывать, их будущее это условный Урал, Крылья

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      Рейтинг: +4038

      AtticusFinch > Олег1204 1 час назад

      Ты читать научись - не они требуют а агенты! написано черным по белому - по зарплате вопросов нет!

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      Рейтинг: +1829

      acor94 1 час назад

      а зачем игрокам агенты? если бы я играл за динамо и услышал, что мой агент хочет получить 8 миллионов просто за то что ставлю подпись с клубом который мне нравится и за который я хочу играть, я бы на *** послал агента и подписал договор сам без посредников.

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      Рейтинг: +4050

      TOMSON > acor94 54 минуты назад

      И потом был бы в шоке от того какой договор подписал. Агенты это ещё те барыги конечно, но клубы тоже не святые, кидают при первой возможности.

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      Рейтинг: +1829

      acor94 > TOMSON 50 минут назад

      так надо же читать, верно? лучше так чем какой то хер на мне деньги делать будет

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      Рейтинг: +1829

      acor94 > TOMSON 46 минут назад

      я бы вообще пробил такую тему как владеть собственными правами и сдавать сам себя в аренду. типо владелец не клуб и мое ИП или как это работает? аренда бесплатно, я на зарплате и + просить подписные. тогда не будет проблем, что я хочу играть напрмиер в реале, а я слишком дорогой чтоб меня купили. играю где хочу, ведь я сам сдаю себя в аренду.

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      Рейтинг: +4050

      TOMSON > acor94 37 минут назад

      Им некогда читать, ходить на переговоры, узнавать свою стоимость и возможный уровень зп. Да и договора там такие, не пару страниц и не совсем простым языком.
      После развала СССР когда наши в Европу без агентов поехали, многие скажем мягко своего не досчитались. Одна история с Онопко чего стоит.

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      Рейтинг: +4050

      TOMSON > acor94 36 минут назад

      Идея хорошая, но клубы на это не пойдут. Хотя кто из спрашивать будет? Может и до такого доживем.

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