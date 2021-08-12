«Динамо» не может договориться с Евгеньевым и Грулевым о продлении контрактов. У клуба требуют по 8-10 миллионов агентских

Будущее защитника Романа Евгеньева и хавбека Вячеслава Грулева в «Динамо» находится под вопросом.

По информации «СЭ», у обоих футболистов через год истекают контракты с клубом, и возникли трудности в переговорах касательно их продления.

У сторон нет разногласий по зарплатам, однако не удается найти компромисс по сумме агентских выплат или подъемных.

У «Динамо» требуют по 8-10 миллионов евро за каждого игрока, а клуб не хочет идти на такие траты, считая, что воспитанники также должны быть заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Однако агенты Евгеньева и Грулева не намерены уступать, зная, что в РПЛ высокий спрос на молодых футболистов с российским паспортом.