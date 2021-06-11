Евгеньев прибыл в расположение сборной России

Центральный защитник «Динамо» Роман Евгеньев присоединился к сборной России, которая находится в Санкт-Петербурге.
22-летний футболист заменил в заявке национальной команды хавбека Андрея Мостового, заболевшего коронавирусом.
- Евгеньев провел 27 матчей в минувшем сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
- Сборная России 12 июня стартует на Евро-2020.
- В 1-м туре группового этапа команда сыграет с Бельгией.
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Источник: «Чемпионат»