Евгеньев прибыл в расположение сборной России

Центральный защитник «Динамо» Роман Евгеньев присоединился к сборной России, которая находится в Санкт-Петербурге.

22-летний футболист заменил в заявке национальной команды хавбека Андрея Мостового, заболевшего коронавирусом.

Евгеньев провел 27 матчей в минувшем сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Сборная России 12 июня стартует на Евро-2020.

В 1-м туре группового этапа команда сыграет с Бельгией.

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