Лунев, Самошников и Евгеньев покинут расположение сборной России, Кудряшов останется

Пресс-служба сборной России сообщила, что изменений в итоговой заявке команды для участия в финальном турнире Евро-2020 не будет.

Таким образом, в ближайшее время расположение сборной покинут вратарь Андрей Лунeв, а также защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев.

Травмированный Федор Кудряшов остался в команде, несмотря на то, что он пропустит большую часть группового этапа чемпионата Европы.