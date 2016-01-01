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    Лунев, Самошников и Евгеньев покинут расположение сборной России, Кудряшов останется

    Пресс-служба сборной России сообщила, что изменений в итоговой заявке команды для участия в финальном турнире Евро-2020 не будет.

    Таким образом, в ближайшее время расположение сборной покинут вратарь Андрей Лунeв, а также защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев.

    Травмированный Федор Кудряшов остался в команде, несмотря на то, что он пропустит большую часть группового этапа чемпионата Европы.

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    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии7
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      Рейтинг: +20549

      bset 4 минуты назад

      До первого положительного теста на корону, а потом в защите полузащитники будут играть. Хотя по заявке видно, что больше 3 матчей мы провести не планируем.

      0
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      Рейтинг: +2634

      Алехсбургер. 58 минут назад

      теперь ,кроме глагола "кержаковить" в еврофутболе появится новый ..
      "наШунить"

      0
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      Рейтинг: +545

      Spinorr 1 час назад

      Неужели травмированный Кудряшов больше пригодится сборной чем здоровый Евгеньев?

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      Рейтинг: +4614

      Fusballer > Spinorr 1 час назад

      Евгеньев с Дзюбе проспорил.

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      Рейтинг: +13099

      Garrincha58 1 час назад

      повезло ребятам хоть на Канарах по загарают, а то сидеть и слушать нравоучения тренеришки наверное не в кайф

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      Рейтинг: +5636

      Томик 1 час назад

      Собирались же в расположении сборной оставить тех, кто вне заявки останется... Не иначе Лунёв попойку организовал.

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      Рейтинг: +185

      tarasofka > Томик 1 час назад

      так их и оставили до конца сборов, предварительно отцепив.

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