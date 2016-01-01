Лунев, Самошников и Евгеньев покинут расположение сборной России, Кудряшов останется

До первого положительного теста на корону, а потом в защите полузащитники будут играть. Хотя по заявке видно, что больше 3 матчей мы провести не планируем.
Пресс-служба сборной России сообщила, что изменений в итоговой заявке команды для участия в финальном турнире Евро-2020 не будет.
Таким образом, в ближайшее время расположение сборной покинут вратарь Андрей Лунeв, а также защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев.
Травмированный Федор Кудряшов остался в команде, несмотря на то, что он пропустит большую часть группового этапа чемпионата Европы.