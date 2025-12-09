Назван клуб РПЛ, в который может перейти защитник «Крыльев» с опытом игры за сборную России

Комментатор Дмитрий Шнякин заявил, что защитник «Крыльев Советов» Роман Евгеньев в зимнее трансферное окно может перейти в «Сочи»
– Я слышал, что предполагается вариант перехода Романа Евгеньева из «Крыльев Советов» в «Сочи».
– Это шутка?
– Нет. Я слышал, что такой вариант прорабатывается.
– Солдатенков и Евгеньев – пара центральных защитников, чтобы остаться в РПЛ?
– Мы знаем агентскую историю, связанную, скажем так, с построением команды. Агент Андреев собирал, можно сказать, «Крылья». Сейчас он оказывает большое влияние на «Сочи».
- В этом сезоне 26-летний Евгеньев провел за самарский клуб 12 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Срок его контракта с «Крыльями Советов» истекает в середине 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1 миллион евро.
- Евгеньев сыграл 2 матча за сборную России.
Источник: «Матч ТВ»