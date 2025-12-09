Назван клуб РПЛ, в который может перейти защитник «Крыльев» с опытом игры за сборную России

Комментатор Дмитрий Шнякин заявил, что защитник «Крыльев Советов» Роман Евгеньев в зимнее трансферное окно может перейти в «Сочи»

– Я слышал, что предполагается вариант перехода Романа Евгеньева из «Крыльев Советов» в «Сочи».

– Это шутка?

– Нет. Я слышал, что такой вариант прорабатывается.

– Солдатенков и Евгеньев – пара центральных защитников, чтобы остаться в РПЛ?

– Мы знаем агентскую историю, связанную, скажем так, с построением команды. Агент Андреев собирал, можно сказать, «Крылья». Сейчас он оказывает большое влияние на «Сочи».