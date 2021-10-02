Евгеньев после поражения от «Крыльев Советов» уехал со стадиона на «пятерке»

Защитник «Динамо» Роман Евгеньев покинул «ВТБ Арену» после матча десятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1) на ВАЗ-2105. Вишневая машина была на подземной парковке.

Евгеньев весь матч был в запасе.

«Динамо» идет в РПЛ 2-м.

22-летний Евгеньев стоит 4 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у него 3 матча.