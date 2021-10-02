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    Евгеньев после поражения от «Крыльев Советов» уехал со стадиона на «пятерке»

    Защитник «Динамо» Роман Евгеньев покинул «ВТБ Арену» после матча десятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1) на ВАЗ-2105. Вишневая машина была на подземной парковке.

    Евгеньев весь матч был в запасе.

    • «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
    • 22-летний Евгеньев стоит 4 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 3 матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:17
    Комментарии10
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      Рейтинг: +656

      Sancho010365 5 минут назад

      Я смотрю матч и мне интересно как играют игроки и в целом команда, мне по барабану, пусть хоть на самокатах уезжают, лишь бы любимая команда побеждала. На Бомбардире ошибаются, когда выдают абсолютно неинтересную информацию, "нехорошие люди". Пусть на меня не обижаются, но это уже не первый раз за две недели, замечу. Ребята, что-то у Вас там нехорошо с организацией.

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      Рейтинг: +10624

      житель СПб 47 минут назад

      Уважаемый Бомбардир! Распространение такой информации - это вторжение в частную жизнь. Оно незаконно. Будьте аккуратнее.

      1
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      Рейтинг: +4972

      Ганнибал Лектор 48 минут назад

      Лада седан - баклажан

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      Рейтинг: +307

      I'll be back 54 минуты назад

      Может она ему нравится, ???
      Твоя "вишневая девятка" "Седан баклажан"

      0
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      Рейтинг: +4290

      rash1959 1 час назад

      Поехал на вторую работу , помидоры по точкам развозить.

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      Рейтинг: +25369

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Есть фанаты "жиг классики" , но я раньше думал что это люди за 50 ( преимущественно ).

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      Рейтинг: +2801

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Очень важная новость. А я вот хотел спросить у журналюг - ходил он сегодня в туалет по большому или нет.

      1
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      Рейтинг: +61

      Форвард 79 1 час назад

      Вот это новость! Конкретно важная инфа)))

      1
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      Рейтинг: +684

      Блямба 1 час назад

      Это что,теперь позор?
      Да честь ему и хвала,значит что-то в жизни важнее,чем понты.
      Порше-плохо,пятёрка-плохо...Задрало всё это.

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      Рейтинг: +7461

      Fusballer 2 часа назад

      Бедняга(( Куда денежку переводить?

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