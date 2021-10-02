Евгеньев после поражения от «Крыльев Советов» уехал со стадиона на «пятерке»

Я смотрю матч и мне интересно как играют игроки и в целом команда, мне по барабану, пусть хоть на самокатах уезжают, лишь бы любимая команда побеждала. На Бомбардире ошибаются, когда выдают абсолютно неинтересную информацию, "нехорошие люди". Пусть на меня не обижаются, но это уже не первый раз за две недели, замечу. Ребята, что-то у Вас там нехорошо с организацией.
Защитник «Динамо» Роман Евгеньев покинул «ВТБ Арену» после матча десятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1) на ВАЗ-2105. Вишневая машина была на подземной парковке.
Евгеньев весь матч был в запасе.
- «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
- 22-летний Евгеньев стоит 4 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у него 3 матча.
Защитник «Динамо» Роман Евгеньев после проигрыша «Крыльям» покинул стадион на вишневой «пятерке».Драматичность на 100/10!!! pic.twitter.com/JtcrmonaCY— Metaratings (@LigaTV) October 2, 2021