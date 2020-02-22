Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ли Камп - статистика

Завершил карьеру
22 августа 1984 (42), Дерби
#1 | Вратарь
183 см | 75 кг
Северная Ирландия | Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
24
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бирмингем Сити
3 : 3
22.02.2020
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
15.02.2020
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Барнсли
0 : 1
11.02.2020
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Бристоль Сити
1 : 3
07.02.2020
Бирмингем Сити
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
01.02.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Мидлсбро
1 : 1
21.01.2020
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
18.01.2020
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Лутон Таун
1 : 2
11.01.2020
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бирмингем Сити
2 : 3
01.01.2020
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бирмингем Сити
4 : 5
29.12.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Блэкберн
1 : 1
26.12.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Халл Сити
3 : 0
21.12.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бирмингем Сити
2 : 3
14.12.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
11.12.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Рединг
2 : 3
07.12.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
30.11.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.11.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
23.11.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
09.11.2019
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
4 : 2
02.11.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
26.10.2019
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
22.10.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Лидс
1 : 0
19.10.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
04.10.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
01.10.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Дерби Каунти
3 : 2
28.09.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
21.09.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Чарльтон
0 : 1
14.09.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
31.08.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Суонси
3 : 0
25.08.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
20.08.2019
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
17.08.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
10.08.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Брентфорд
0 : 1
03.08.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Главные новости
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
23:41
1
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
74
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+